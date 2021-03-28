Путин предложил проводить «Учитель года» в формате реалити-шоу

В России может преобразиться конкурс «Учитель года». Так, соревнованием между педагогами может превратиться в формат реалити-шоу. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

Фото №1 - Путин предложил проводить «Учитель года» в формате реалити-шоу

Глава государства заявил, что и ранее поднимал этот вопрос, однако действий в этом направлении предпринято не было. 

Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации [президента] говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении.

Владимир Путин, президент

Также руководитель страны не против, чтобы была номинация, в которой бы отмечали лучших директоров учебных заведений и их замов. 

Напомним, ранее в Уфе назвали абсолютного победителя конкурса «Учитель года Башкортостана». По итогам конкурса почетное звание Абсолютного победителя республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» по праву досталось Лилии Муллагалиевой, учителю русского языка и литературы Республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова. Абсолютным победителем Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» признана Тансулпан Сафетдинова, учитель башкирского языка и литературы школы имени Героя Советского Союза Александра Степановича Пикунова деревни Дорогино Уфимского района

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