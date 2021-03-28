Путин предложил проводить «Учитель года» в формате реалити-шоу

В России может преобразиться конкурс «Учитель года». Так, соревнованием между педагогами может превратиться в формат реалити-шоу. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.
Глава государства заявил, что и ранее поднимал этот вопрос, однако действий в этом направлении предпринято не было.
Также руководитель страны не против, чтобы была номинация, в которой бы отмечали лучших директоров учебных заведений и их замов.
Напомним, ранее в Уфе назвали абсолютного победителя конкурса «Учитель года Башкортостана». По итогам конкурса почетное звание Абсолютного победителя республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» по праву досталось Лилии Муллагалиевой, учителю русского языка и литературы Республиканской гимназии-интерната имени Газиза Альмухаметова. Абсолютным победителем Межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» признана Тансулпан Сафетдинова, учитель башкирского языка и литературы школы имени Героя Советского Союза Александра Степановича Пикунова деревни Дорогино Уфимского района