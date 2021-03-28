В Башкирии пропал 16-летний подросток Алмаз Салахов

В Башкирии начались поиски бесследно пропавшего 16-летнего Алмаза Салахова. Подросток исчез накануне, 27 марта, в селе Серафимовка Туймазинский района.

Фото №1 - В Башкирии пропал 16-летний подросток Алмаз Салахов

О пропаже мальчика заявили работники местной спецшколы. Они заявили, что ребенок сбежал в неизвестном направлении. Известно, что побег Алмаз совершил в 18:30 вечера. С тех пор он не выходил на связь с педагогами и близкими.

Приметы:

Рост 165 см., телосложение среднее, волосы русые.

Особые приметы:

Шрам от аппендицита, родинка над верхней губой, справа.

Был одет:

Зеленая толстовка с капюшоном, темно-синие трико, темно-синие кроссовки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией его местонахождении обратиться по контактам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), +7 996 106-56-69.  

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