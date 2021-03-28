В Башкирии пропал 16-летний подросток Алмаз Салахов

В Башкирии начались поиски бесследно пропавшего 16-летнего Алмаза Салахова. Подросток исчез накануне, 27 марта, в селе Серафимовка Туймазинский района.
О пропаже мальчика заявили работники местной спецшколы. Они заявили, что ребенок сбежал в неизвестном направлении. Известно, что побег Алмаз совершил в 18:30 вечера. С тех пор он не выходил на связь с педагогами и близкими.
Приметы:
Рост 165 см., телосложение среднее, волосы русые.
Особые приметы:
Шрам от аппендицита, родинка над верхней губой, справа.
Был одет:
Зеленая толстовка с капюшоном, темно-синие трико, темно-синие кроссовки.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией его местонахождении обратиться по контактам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), +7 996 106-56-69.