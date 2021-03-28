Прощальная церемония с главой Аскинского района, умершим от коронавируса, состоится 29 марта

Накануне в Башкирии от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался молодой глава Аскинского района Ришат Дихин. На момент смерти ему было всего 33 года.

Завтра, 29 марта, Ришата Дихина похоронят в родном селе Урмиязы. Информация об этом появилась в социальных сетях. Прощальная церемония начнется в 10 утра в районном доме культуры.

Добавим, что на данном посту Дихин проработал с 2019 года. У него остались двое детей и жена.