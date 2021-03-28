В Башкирии умер 13-летний борец, впавший в кому после соревнований

Жизнь 13-летнего Ефима Москвина трагически оборвалась 23 марта. Подросток впал в кому после турнира по борьбе в конце января. Все это время мальчик цеплялся за жизнь, однако врачи, несмотря на то, что сделали все, что могли, не сумели вытащить его из коматозного состояния.