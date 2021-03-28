Вакцинация в ТЦ и театрах: готова ли Башкирия к третьей волне коронавируса?

Один из основных упоров в борьбе с коронавирусом сейчас сделан на вакцинации. В Башкортостане почти 90 тысяч человек получили оба компонента препарата «ГамКовидВак». Однако для выработки коллективного иммунитета у нас в регионе нужно привить в 20 раз больше людей. Чтобы сделать прививочную кампанию по-настоящему массовой, открывается все больше пунктов вакцинации. Теперь сделать это можно даже в некоторых торговых центрах.

Что называется, совместить приятное с полезным. Среди модных бутиков и ресторанов неожиданно расположился прививочный кабинет, куда можно заглянуть в перерывах между покупками. Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и без предварительной записи.

Рано или поздно все равно нас накроет третья волна, как Европе. Сознание подсказало, что надо. Лилия Винничук

Мобильные пункты вакцинации появились сразу в четырех торговых центрах: в Уфе это «Мега», «Башкирия Лайстайл центр» и «Планета». В Стерлитамаке – «СитиМолл». Прививки делают медики из городских больниц. После укола посетителей просят полчаса подождать в специальной зоне отдыха, чтобы исключить возможные побочные эффекты, например, повышенную температуру или аллергические реакции. По словам 79-летней пенсионерки Филюзы Хабибуллиной, это гораздо удобнее, чем в поликлинике. Здесь нет больших очередей и, что немаловажно, больничной атмосферы.

У меня сестре 92 года, сделала вторую вакцину. А я все-таки моложе. Сестра отлично себя чувствует. Филюза Хабибуллина

Все, что нужно с собой взять, – это паспорт, страховой полис и СНИЛС. Ежедневно в торговых центра смогут прививать около сотни человек.

Пациент приходит, вначале регистрируется, заполняет необходимые документы и затем проходит осмотр у врача и вакцинируется. Шамиль Тимербулатов, заместитель главного врача Демской городской клинической больницы г. Уфы

Массовость и доступность – главные девизы этой прививочной компании. Незадолго до торговых центров пункт вакцинации появился в Театре оперы и балета. Препарат получают в 2 этапа, полностью оба укола сделали почти 90 тысяч человек. Но нужно довести эту цифру до 2 миллионов.

Постепенно закрываются ковидные госпитали. Из 36 на сегодня работают 12. Остальные учреждения возвращаются к привычному режиму работы.

У нас кто работал, все, наверное, ждали, когда мы обратно перейдем в обычный режим. Потому что все соскучились. Охота было всем работать, как прежде. Я думаю, что все соскучились уже по тому, как мы работали раньше, до ковидного периода. Я думаю, у многих отношение изменилось. Всякие случаи бывали, и больные умирали. Поэтому это все близко воспринимали. Каждый, я думаю, для себя выводы сделал. Мурат Галин, заместитель главного врача городской клинической больницы №8 г. Уфы

Уфимская 8-я больница стала одним из крупнейших ковид-госпиталей в Башкортостане. Особый статус с медучреждения не снимали на протяжении 11 месяцев. За это время здесь пролечили почти 7 тысяч пациентов, провели более 600 операций.

Самое сложное – это, наверное, было пережить смерти некоторых пациентов, к которым ты привык. Самым сложным было работать в приемном покое, когда в сутки поступало более 30-40 пациентов. Сложно было находиться в тех условиях, когда ты отдален от своей семьи. Айсылу Башарова, врач-терапевт ГКБ №8 г. Уфы