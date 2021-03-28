Вакцинация в ТЦ и театрах: готова ли Башкирия к третьей волне коронавируса?

Один из основных упоров в борьбе с коронавирусом сейчас сделан на вакцинации. В Башкортостане почти 90 тысяч человек получили оба компонента препарата «ГамКовидВак». Однако для выработки коллективного иммунитета у нас в регионе нужно привить в 20 раз больше людей. Чтобы сделать прививочную кампанию по-настоящему массовой, открывается все больше пунктов вакцинации. Теперь сделать это можно даже в некоторых торговых центрах.
Что называется, совместить приятное с полезным. Среди модных бутиков и ресторанов неожиданно расположился прививочный кабинет, куда можно заглянуть в перерывах между покупками. Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и без предварительной записи.
Мобильные пункты вакцинации появились сразу в четырех торговых центрах: в Уфе это «Мега», «Башкирия Лайстайл центр» и «Планета». В Стерлитамаке – «СитиМолл». Прививки делают медики из городских больниц. После укола посетителей просят полчаса подождать в специальной зоне отдыха, чтобы исключить возможные побочные эффекты, например, повышенную температуру или аллергические реакции. По словам 79-летней пенсионерки Филюзы Хабибуллиной, это гораздо удобнее, чем в поликлинике. Здесь нет больших очередей и, что немаловажно, больничной атмосферы.
Все, что нужно с собой взять, – это паспорт, страховой полис и СНИЛС. Ежедневно в торговых центра смогут прививать около сотни человек.
Массовость и доступность – главные девизы этой прививочной компании. Незадолго до торговых центров пункт вакцинации появился в Театре оперы и балета. Препарат получают в 2 этапа, полностью оба укола сделали почти 90 тысяч человек. Но нужно довести эту цифру до 2 миллионов.
Постепенно закрываются ковидные госпитали. Из 36 на сегодня работают 12. Остальные учреждения возвращаются к привычному режиму работы.
Уфимская 8-я больница стала одним из крупнейших ковид-госпиталей в Башкортостане. Особый статус с медучреждения не снимали на протяжении 11 месяцев. За это время здесь пролечили почти 7 тысяч пациентов, провели более 600 операций.
Но даже несмотря на отмену некоторых ограничений, расслабляться не стоит. Радий Хабиров призвал все ведомства и учреждения вновь усилить контроль над соблюдением коронавирусных мер. Во многих странах началась третья волна коронавируса, которая может добраться и до России. Причем, по некоторым прогнозам, уже в апреле.