В Башкирии экоблогеры рассказывают, как распознать смертельно опасные продукты

В Башкортостане обнаружили запрещенный фермент. На прилавках нашли ветчину с микробной трансглютаминазой, так называемым мясным клеем. Добавка запрещена на территории Таможенного союза. Ученые не исключают, что фермент может вызывать аллергию и ряд тяжелых заболеваний. Но есть и более опасные добавки. Так что должно содержаться в колбасе и как выбрать качественный продукт? Экоблогеры рассказывают подписчикам, что скрывает этикетка.

Еще недавно траснглютаминазу нельзя было обнаружить даже под микроскопом. Этим без зазрения совести и пользовалось большинство производителей. Но теперь ученые научились распознавать мясной клей в составе продуктов.

Например, даже при производстве технологи, которые непосредственно занимаются изготовлением, очень рискуют. Потому что при вдыхании фермент может негативно сказаться на здоровье. Он ведь склеивает мясо, и если вдохнуть в большом количестве, он может склеить лёгкие. Элла Арсланова, заведующая лабораторией пищевой токсикологии Башкирского референтного центра Россельхознадзора

Трансглютаминаза, или же по-другому мясной клей, помогает производителю сэкономить. Например, соединить цельные куски с обрезками или животный белок с растительным. Внешне же склеенные продукты ничем не отличаются от натуральных. Многие покупатели и не подозревают, что добавка со сложным названием «трансглютаминаза» может оказаться в их любимых продуктах: сосисках, колбасе, твороге, молоке или в булочках.

На этикетке про трансглютаминазу не пишут, разглядеть фермент тоже невозможно. Остается только потребительский обман, когда склеенный кусок мяса продают по цене целого. Для того чтобы определить, чем же нас кормят, нужно отвезти продукты в лабораторию.

Спецдобавка увеличивает количество продукта и влияет на его качество. Но химичат не только производители и рестораторы. В интернете сотни обучающих роликов на тему, как из остатков мяса сделать якобы дорогой деликатес. Вода, белый порошок, собственно, клей и 24 часа. И из обрезков получается цельный кусок.

Одно дело – химичить так дома на кухне, другое – в дорогом ресторане, где за говяжий стейк придется заплатить в среднем полторы тысячи рублей. Такие продукты могут быть приравнены к фальсификату. Ведь мясного клея нет в перечне разрешенных добавок.

Испытательный центр Башкирского референтного центра – пока единственная в республике лаборатория, которая определяет трансглютаминазу. И это нам даёт возможность уберечь потребителей от приёма нежелательной добавки. Альберт Хисамутдинов, пресс-секретарь Башкирского референтного центра Россельхознадзора

Вопрос, насколько вредна трансглютаминаза, пока открытый. Вещество до конца не исследовано. Но есть уже целый ряд подтверждений того, что так называемый мясной клей может оказывать токсичное воздействие на организм человека. В некоторых случаях способен вызвать аллергию или же проблемы с кишечником.

У нас в Российской Федерации и в других странах Таможенного союза разрешено использовать те добавки, которые есть в перечне одобренных. Есть специальный список пищевых добавок, утверждённый техническим регламентом. Однако производители использовали трансглютаминазу в первую очередь потому, что они были уверены, что её нельзя выявить. Константин Китаев, руководитель испытательного центра Башкирского референтного центра Россельхознадзора

Но покупателям стоит остерегаться не только мясного клея. Что скрывают этикетки нынешних продуктов, Где едва ли не вся таблица Менделеева? Некоторые компоненты могут быть смертельно опасны для здоровья. Эльмира Исмагилова – магистр химических наук, а теперь еще и экоблогер – на своей странице в Instagram разбирает буквально по молекулам, что лежит в корзине покупателя. Учит подписчиков, как избежать обмана в магазине, и рассказывает, какие химикаты в продуктах способны убить человека.

Например, самая популярная добавка, которую можно найти практически в составе любой колбасы, это нитрит натрия – Е250. Нитрит натрия – это вещество первого класса опасности, именно поэтому его количество очень строго регламентируется ВОЗ. Как в питании человека, так и для производителей. Детям до трёх лет запрещено и вовсе. Эльмира Исмагилова, химик, экоблогер

Любые современные колбасы – это продукт многоступенчатой химической переработки. И ежедневное их употребление в больших объёмах может привести к плохим последствиям и различным болезням.