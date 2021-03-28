В Башкирии экоблогеры рассказывают, как распознать смертельно опасные продукты

В Башкортостане обнаружили запрещенный фермент. На прилавках нашли ветчину с микробной трансглютаминазой, так называемым мясным клеем. Добавка запрещена на территории Таможенного союза. Ученые не исключают, что фермент может вызывать аллергию и ряд тяжелых заболеваний. Но есть и более опасные добавки. Так что должно содержаться в колбасе и как выбрать качественный продукт? Экоблогеры рассказывают подписчикам, что скрывает этикетка.
Еще недавно траснглютаминазу нельзя было обнаружить даже под микроскопом. Этим без зазрения совести и пользовалось большинство производителей. Но теперь ученые научились распознавать мясной клей в составе продуктов.
Трансглютаминаза, или же по-другому мясной клей, помогает производителю сэкономить. Например, соединить цельные куски с обрезками или животный белок с растительным. Внешне же склеенные продукты ничем не отличаются от натуральных. Многие покупатели и не подозревают, что добавка со сложным названием «трансглютаминаза» может оказаться в их любимых продуктах: сосисках, колбасе, твороге, молоке или в булочках.
На этикетке про трансглютаминазу не пишут, разглядеть фермент тоже невозможно. Остается только потребительский обман, когда склеенный кусок мяса продают по цене целого. Для того чтобы определить, чем же нас кормят, нужно отвезти продукты в лабораторию.
Спецдобавка увеличивает количество продукта и влияет на его качество. Но химичат не только производители и рестораторы. В интернете сотни обучающих роликов на тему, как из остатков мяса сделать якобы дорогой деликатес. Вода, белый порошок, собственно, клей и 24 часа. И из обрезков получается цельный кусок.
Одно дело – химичить так дома на кухне, другое – в дорогом ресторане, где за говяжий стейк придется заплатить в среднем полторы тысячи рублей. Такие продукты могут быть приравнены к фальсификату. Ведь мясного клея нет в перечне разрешенных добавок.
Вопрос, насколько вредна трансглютаминаза, пока открытый. Вещество до конца не исследовано. Но есть уже целый ряд подтверждений того, что так называемый мясной клей может оказывать токсичное воздействие на организм человека. В некоторых случаях способен вызвать аллергию или же проблемы с кишечником.
Но покупателям стоит остерегаться не только мясного клея. Что скрывают этикетки нынешних продуктов, Где едва ли не вся таблица Менделеева? Некоторые компоненты могут быть смертельно опасны для здоровья. Эльмира Исмагилова – магистр химических наук, а теперь еще и экоблогер – на своей странице в Instagram разбирает буквально по молекулам, что лежит в корзине покупателя. Учит подписчиков, как избежать обмана в магазине, и рассказывает, какие химикаты в продуктах способны убить человека.
Любые современные колбасы – это продукт многоступенчатой химической переработки. И ежедневное их употребление в больших объёмах может привести к плохим последствиям и различным болезням.
Врачи рекомендуют готовить всю пищу, и особенно продукты мясопереработки, в домашних условиях. В интернете можно найти множество рецептов. Всего-то и нужно немного времени, качественные ингредиенты и желание питаться правильно. Ведь колбаса или здоровье – каждый выбирает для себя сам.