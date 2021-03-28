В Уфе студент-колясочник разработал уникальное инвалидное кресло

Студент-колясочник Уфимского государственного нефтяного технического университета Мехроб Назаров собирает прототип уникального инвалидного кресла с рабочим названием «F-1». Схожесть модели с королевскими гонками неслучайна – лёгкая и прочная конструкция позволит людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни и справляться с коляской даже на неровной дороге.
Нехроб Назаров профессионально занимался борьбой, но после неудачного падения на соревнованиях и перелома шейных позвонков вся его жизнь превратилась в борьбу с самим собой. Парень решил во что бы то ни стало снова встать на ноги, и успехи уже есть. Но всё же пока передвигаться ему приходится на инвалидном кресле. Именно поэтому он решил сконструировать максимально удобную и функциональную коляску.
Коляска из дюраля с ортопедическим посадочным местом сможет подстраиваться под любого человека. У изделия будет множество регулировок, в том числе и по высоте ручек. Кресло можно сложить при транспортировке. Его вес составит всего 11 килограмм. Знакомые конструкторы помогли Мехробу подготовить чертежи.
Нас попросили не снимать крупно чертежи, чтобы ими не воспользовались конкуренты. Коляска «F-1» должна произвести на рынке настоящий фурор, уверены изобретатели. Окончательная стоимость пока неизвестна, цена европейских аналогов колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. На тестовый экземпляр студенты собрали средства сами.
Навстречу студентам пошёл не только Нефтяной университет, но и Ишимбайский машиностроительный завод. Первый образец сейчас собирают на его площадках.
В том, что он получил серьёзную спортивную травму, Мехроб никого не винит. Наоборот, считает, что так было суждено. Именно этот случай позволил ему на себе ощутить все неудобства инвалидность кресла и создать то, о чем годами просили люди с ограниченными возможностями здоровья. К испытанию первого прототипа студент приступит уже в апреле.