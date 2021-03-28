В Уфе студент-колясочник разработал уникальное инвалидное кресло

Студент-колясочник Уфимского государственного нефтяного технического университета Мехроб Назаров собирает прототип уникального инвалидного кресла с рабочим названием «F-1». Схожесть модели с королевскими гонками неслучайна – лёгкая и прочная конструкция позволит людям с ограниченными возможностями здоровья вести активный образ жизни и справляться с коляской даже на неровной дороге.

Нехроб Назаров профессионально занимался борьбой, но после неудачного падения на соревнованиях и перелома шейных позвонков вся его жизнь превратилась в борьбу с самим собой. Парень решил во что бы то ни стало снова встать на ноги, и успехи уже есть. Но всё же пока передвигаться ему приходится на инвалидном кресле. Именно поэтому он решил сконструировать максимально удобную и функциональную коляску.

Три года я ездил на огромной неудобной коляске. Только после этого мне дали вот эту коляску. Ну я на ней поездил, а в 2018 году я начал копаться в производителях, кто и как делает. Но то, что мы сейчас хотим предложить рынку, вы сами можете посмотреть, такого больше ни один производитель не предлагает. Мехроб Назаров, студент УГНТУ

Коляска из дюраля с ортопедическим посадочным местом сможет подстраиваться под любого человека. У изделия будет множество регулировок, в том числе и по высоте ручек. Кресло можно сложить при транспортировке. Его вес составит всего 11 килограмм. Знакомые конструкторы помогли Мехробу подготовить чертежи.

Так как я вообще в принципе не сталкивался с колясками – у меня немного другой профиль, мы краны-манипуляторы делаем – естественно, для меня это было что-то новое. Мехроб постоянно идеи какие-то подкидывал. Времени на чертёж и весь проект ушло, наверное, около 2 месяцев. Игорь Романов, инженер-конструктор коляски «F-1»

Нас попросили не снимать крупно чертежи, чтобы ими не воспользовались конкуренты. Коляска «F-1» должна произвести на рынке настоящий фурор, уверены изобретатели. Окончательная стоимость пока неизвестна, цена европейских аналогов колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. На тестовый экземпляр студенты собрали средства сами.

В самое ближайшее время оформим эту заявку через конкурс лидерских инициатив УГНТУ, чтобы помочь ему с приобретением оборудования, расходников, материалов. Наверное, попробуем обратиться к нашим выпускникам, поищем спонсоров, объясним коллегам, попросим помочь, чтобы когда прототип будет готов, помогли максимально оперативно запустить его в серию. Олег Баулин, ректор УГНТУ

Навстречу студентам пошёл не только Нефтяной университет, но и Ишимбайский машиностроительный завод. Первый образец сейчас собирают на его площадках.