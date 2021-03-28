Руководство «Салавата Юлаева» рассказало, какие выводы сделаны после вылета из плей-офф

«Салават Юлаев» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Уфимская команда в полуфинале плей-офф Восточной конференции уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4. Руководители клуба уже признали этот результат неприемлемым. Однако болельщики называют это не иначе, как позор. Впервые в истории КХЛ «Салават Юлаев» не сумел выиграть в серии плей-офф хотя бы один матч. Лучшая тройка лиги не смогла забросить ни одой шайбы.

Для того чтобы вернуться в серию с «Ак Барсом», «Салавату» нужно было совершить небольшое чудо. Обыграть казанцев четыре раза подряд – задача из разряда почти невыполнимых. Но огромная армия болельщиков верила в юлаевцев.

Тренерский штаб уфимцев на четвертую игру серии придумал хитрый план. В стартовый протокол хозяева внесли привычные составы пятерок, а на деле перемешали всё до неузнаваемости. Томи Ламса разбил даже ведущую финскую тройку нападения. Хартикайнен вышел во втором звене, а его место занял Плэтт. Но несмотря на это, пробить Рейдеборна команда Ламсы не могла. Во втором периоде преимущество хозяев только росло. В ворота «Ак Барса», казалось, скоро влетит первая шайба. Но это впечатление было обманчивым. Казанцы перестали играть в энергосберегающем режиме и дважды поразили ворота «Салавата».

Ощущение, что у «Салавата» не хватает резервов и ресурсов. «Ак Барс» берет за счет качественной игры, напора, давления, постоянно работает с наложением звеньев. Владимир Бакулин, спортивный журналист

Когда в начале третьего периода Станислав Галиев забросил третью шайбу, многие уфимские болельщики потянулись к выходу, и совершенно зря. За шесть минут до конца хозяева пошли ва-банк. Тарасов уступил место на площадке шестому полевому игроку. «Салават» почти не менял своих лидеров, которые пытались реализовать «6 на 5». Уфимские игроки смогли сделать это дважды. Но одного из самых ярких возвращений в истории КХЛ не случилось. Казанцы отбились в концовке и одержали победу в игре и серии. Лучшая тройка регулярного чемпионата Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен так и не смогла забить ни одного гола в серии против казанской команды.

Это тяжелый удар, не для этого мы выходили в плей-офф. Большая загадка для меня, что такое придумали казанцы, как они смогли выключить лучшую тройку нападения КХЛ. Азамат Муратов, спортивный комментатор

«Салават Юлаев» впервые в истории лиги уступил в серии плей-офф с сухим счетом. После заключительной игры с «Ак Барсом» хоккеисты обратились к самым активным болельщикам команды со словами благодарности. Спустя два дня вышли к журналистам и руководители «Салавата». Александр Курносов, Василий Чижов и Томи Ламса больше часа отвечали на вопросы.

Несмотря на разгромное поражение, главный тренер «Салавата» не считает сезон провальным. По мнению Томи Ламсы, уфимцы сделали шаг вперед как организация в целом. В будущем сезоне, на который у финского специалиста уже есть контракт, тренерский штаб должен улучшить взаимодействие второй и третьей тройки для эффективности игры в атаке.

Мы говорили о тренировочном процессе, жизни команды. Вертикаль стала лучше: «Толпар», «Торос». За год непросто создать что-то новое. За два-три года мы сделаем более качественную работу, и клуб станет сильнее. Нам нужно двигаться в этом направлении. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Многих волнует и то, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. У 15 игроков основного состава 30 апреля нынешнего года заканчиваются контракты. В этом списке лидеры клуба: Кадейкин, Маннинен, Жарков, Кугрышев, Науменков и другие.

Любая позиция в клубе требует усиления. Потому что после проигрыша от «Ак Барса» нужны новые игроки. Александр Курносов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»