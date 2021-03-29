Житель Башкирии завёл домашнего льва

Кто и как в Башкирии помогает диким животным, которые оказались в беде? Как живет домашний лев и почему неравнодушен к журналистам? С прошлого года в России запрещено держать в квартирах диких зверей. Что делать тем, кто завел их раньше? Смотрите в специальном репортаже на телеканале БСТ.

В дикой природе львы днем обычно отдыхают и выходят на охоту по ночам. Но в деревне Калтаево Кушнаренковского района ни зебр, ни антилоп не водится, поэтому Султана, так зовут этого льва, на прогулку выводят, чтобы размять лапы и подышать свежим воздухом.

Сразу скажем, что это не зоопарк, не зверинец и вообще место не общественное. Это самый обычный частный дом, хозяин которого – Флюр Муллаянов. К цирку или дрессировке этот мужчина не имеет абсолютно никакого отношения. Тем не менее это не помешало ему завести самого настоящего африканского льва.

Фото №1 - Житель Башкирии завёл домашнего льва

Мы по гороскопу львы. Нашей крови он подходит. Люблю льва, действительно, царь зверей.

Флюр Муллаянов

Два роскошных алабая Граф и Сильва – это тоже питомцы Флюра Мулланова. Собачки эти, как видно, немаленькие: если встанут на задние лапы, то будут не ниже среднего человеческого роста. С клыками и когтями там тоже всё в порядке, но льва всё-таки немного остерегаются. Хотя, как видно, Султану нет дела до стариков. Ему, 10-месячному льву, больше интересен щенок Сильвы и Графа – Тарзан. Они всё-таки с ним сверстники.

А вот сам Тарзан, несмотря на грозную кличку, льва откровенно побаивается. Граф это чувствует и старается держаться поближе. Защищает щенка. А Султана тем временем заинтересовал наш оператор, а точнее, видеокамера. Она почему-то ему сразу не понравилась, и царь зверей решил сразу это дать понять.

Сыну подарили, он по гороскопу тоже лев. Как кошка дома ходил, диваны царапал. Рос, рос, пришлось вольер делать.

Флюр Муллаянов
Фото №2 - Житель Башкирии завёл домашнего льва
Уфимская волна

Султан в прямом смысле родился в семье Муллаяновых. До него здесь жил его биологический отец, если так можно сказать, лев по кличке Шерхан, который однажды стал подарком на день рождения сына Флюра Муллаянова. С этого всё и началось. Кстати, 5 лет назад Шерхан стал известен чуть ли не на всю страну. Будучи еще львенком, после посещения ветеринара он сбежал от своих хозяев и пошел бродить по Уфе. Маленького хищника быстро поймали и вернули владельцам. А когда Шерхан подрос, его передали в специальный зверинец.

Знакомитесь, наш второй герой – Дмитрий Стрельников. В его доме тоже живут дикие животные. Дмитрия сложно назвать заводчиком и любителем экзотических животных просто потому, что он любит всех зверей без исключения и не просто их содержит, а старается им помочь – выхаживает, лечит, откармливает. Сейчас в его доме живут около 60 животных. В том числе 5 диких сов. Некоторым были предоставлены особые условия содержания – шикарная баня Дмитрия Стрельникова. Не любят гостей постояльцы, поэтому заходить надо осторожно без резких движений, чтобы не раздражать темпераментных жильцов.

Фото №3 - Житель Башкирии завёл домашнего льва

Небольшая предыстория. Дмитрий Стрельников начал выхаживать животных относительно недавно. До этого у него была совсем другая жизнь. Солидный и успешный бизнесмен из Уфы мог позволить себе всё, что только пожелает.

Мне принадлежало несколько фирм. Занимался авторазбором, рекламой, юрисконсультацией, коучингом. Потом надоело это все, решил что-то показывать на своем примере. Вот и показываю.

Дмитрий Стрельников

По новому закону «Об ответственном обращении с животными» волков, тигров, львов и крокодилов держать в домах или квартирах запрещено. В том случае, если животное было приобретено до 1 января 2020 года, ему разрешено находиться на домашнем содержании владельца. 

У Флюра Муллаянова вольер выполнен по всем нормативам и гостам. Содержится вне дома и не является контактным зоопарком. Льва в деревне знает чуть ли не каждый житель. Поэтому даже не удивляются появлению африканского хищника на улице.

Фото №4 - Житель Башкирии завёл домашнего льва

«Нельзя!» Эту команду лев знает хорошо. Всё-таки воспитан дома, на воле никогда не был. Но хозяйка Зухра Муллаянова как заправская дрессировщица берет с собой небольшой прутик. Так, на всякий случай. Он, конечно, так и не пригодился. Но с ним за журналистов, видимо, не так сильно переживаешь.

Одно короткое слово и всё. Игра прекращается. Беспрекословное исполнение. Кстати, лев-то вроде и африканский, но в наших условиях ему ничуть не хуже. Можно гулять хоть в 40-градусный мороз. Вот только одно но. Султан весит под 100 килограммов и продолжает набирать вес. Удержать молодого льва – задача не из легких.

А вот, обратите внимание, лев прижался к земле и спрятался так, что еле заметно, готовится к пружку и тут же бежит к нашему оператору. Конечно, это всё игра, и он сразу теряет интерес, но инстинкт хищника всё равно чувствуется. А ведь охотиться Султана никто не учил. Да и зачем ему. У него как у настоящего султана есть всё, что нужно. 

Ест только свежее мясо. Даем 5-6 кг в день. Обычно на ночь, часов до 4 спит. Когда прогулка, знает свое время, ждет меня, радуется. Очень спокойный, никакой агрессии.

Флюр Муллаянов

Личный ветеринар, регулярные обследования витамины. Словом, лев под полным контролем. Как полноценный член семьи. И скорее всего, здесь он и останется. Отдавать его хозяева не планируют.

Да, кстати, здесь обитает не только лев, но и настоящие павлины. Зухра Муллаянова занимается их разведением. Птица оказалась не прихотливой и живет в самом обыкновенном курятнике.

Получается, что в домашних условиях лев себя чувствует вполне даже неплохо. Но все равно это не квартира и не дом, а отдельный вольер. То есть  главное – создать ему необходимые условия, ну и не забывать о мерах предосторожности.

А тем временем в деревне Осоргино Уфимского района в прошлом успешный предприниматель Дмитрий Стрельников полностью переосмыслил свою жизнь и решил посвятить её животным. В том числе и диким.

Дом Дмитрия теперь больше приспособлен под реабилитационный центр для животных. Тут и кролик-инвалид, и слепая собака. Вообще значительная часть питомцев после серьезных травм, операций или найденыши на городских помойках, то есть те, кто тоже нуждался в помощи.

В самом доме живут еще две совы. Одна – в спальне, другая – на кухне в специальной коробке, где восстанавливает оперение и позже будет выпущена на свободу.

Когда мы строим свои города, что мы предлагаем взамен? Ничего. А потом удивляемся, что дикие звери нам мешают, приходят за помощью. Я стараюсь компенсировать то, что мы забрали. Не за все человечество, я не герой, но хотя бы малую часть. И если кто-то завтра сделает лучше меня, я буду только рад. Если ко мне кто-то придет и будет говорить, что можно сделать еще то-то и то-то, это здорово – значит, человек дозрел.

Дмитрий Стрельников

Остатки былой роскоши – двухэтажный дом под Уфой с участком в 30 соток, старенькая иномарка и часы Vacheron Constantin. Всё остальное Дмитрий уже продал, чтобы помочь животным. Да и сам дом уже, можно сказать, не его, а питомцев. Сейчас Дмитрий открыл первое в городе зоотакси, помогает довезти животных на своей уже старенькой, но вполне рабочей «Тойоте». Все средства тут же уходят на строительство вольеров, корм для животных и коммунальные услуги. Но в будущем Дмитрий Стрельников планирует возвести на своем участке настоящий реабилитационный центр.

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