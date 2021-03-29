Житель Башкирии завёл домашнего льва

Кто и как в Башкирии помогает диким животным, которые оказались в беде? Как живет домашний лев и почему неравнодушен к журналистам? С прошлого года в России запрещено держать в квартирах диких зверей. Что делать тем, кто завел их раньше? Смотрите в специальном репортаже на телеканале БСТ.

В дикой природе львы днем обычно отдыхают и выходят на охоту по ночам. Но в деревне Калтаево Кушнаренковского района ни зебр, ни антилоп не водится, поэтому Султана, так зовут этого льва, на прогулку выводят, чтобы размять лапы и подышать свежим воздухом.

Сразу скажем, что это не зоопарк, не зверинец и вообще место не общественное. Это самый обычный частный дом, хозяин которого – Флюр Муллаянов. К цирку или дрессировке этот мужчина не имеет абсолютно никакого отношения. Тем не менее это не помешало ему завести самого настоящего африканского льва.

Мы по гороскопу львы. Нашей крови он подходит. Люблю льва, действительно, царь зверей. Флюр Муллаянов

Два роскошных алабая Граф и Сильва – это тоже питомцы Флюра Мулланова. Собачки эти, как видно, немаленькие: если встанут на задние лапы, то будут не ниже среднего человеческого роста. С клыками и когтями там тоже всё в порядке, но льва всё-таки немного остерегаются. Хотя, как видно, Султану нет дела до стариков. Ему, 10-месячному льву, больше интересен щенок Сильвы и Графа – Тарзан. Они всё-таки с ним сверстники.

А вот сам Тарзан, несмотря на грозную кличку, льва откровенно побаивается. Граф это чувствует и старается держаться поближе. Защищает щенка. А Султана тем временем заинтересовал наш оператор, а точнее, видеокамера. Она почему-то ему сразу не понравилась, и царь зверей решил сразу это дать понять.

Сыну подарили, он по гороскопу тоже лев. Как кошка дома ходил, диваны царапал. Рос, рос, пришлось вольер делать. Флюр Муллаянов

Султан в прямом смысле родился в семье Муллаяновых. До него здесь жил его биологический отец, если так можно сказать, лев по кличке Шерхан, который однажды стал подарком на день рождения сына Флюра Муллаянова. С этого всё и началось. Кстати, 5 лет назад Шерхан стал известен чуть ли не на всю страну. Будучи еще львенком, после посещения ветеринара он сбежал от своих хозяев и пошел бродить по Уфе. Маленького хищника быстро поймали и вернули владельцам. А когда Шерхан подрос, его передали в специальный зверинец.

Знакомитесь, наш второй герой – Дмитрий Стрельников. В его доме тоже живут дикие животные. Дмитрия сложно назвать заводчиком и любителем экзотических животных просто потому, что он любит всех зверей без исключения и не просто их содержит, а старается им помочь – выхаживает, лечит, откармливает. Сейчас в его доме живут около 60 животных. В том числе 5 диких сов. Некоторым были предоставлены особые условия содержания – шикарная баня Дмитрия Стрельникова. Не любят гостей постояльцы, поэтому заходить надо осторожно без резких движений, чтобы не раздражать темпераментных жильцов.

Небольшая предыстория. Дмитрий Стрельников начал выхаживать животных относительно недавно. До этого у него была совсем другая жизнь. Солидный и успешный бизнесмен из Уфы мог позволить себе всё, что только пожелает.

Мне принадлежало несколько фирм. Занимался авторазбором, рекламой, юрисконсультацией, коучингом. Потом надоело это все, решил что-то показывать на своем примере. Вот и показываю. Дмитрий Стрельников

По новому закону «Об ответственном обращении с животными» волков, тигров, львов и крокодилов держать в домах или квартирах запрещено. В том случае, если животное было приобретено до 1 января 2020 года, ему разрешено находиться на домашнем содержании владельца.

У Флюра Муллаянова вольер выполнен по всем нормативам и гостам. Содержится вне дома и не является контактным зоопарком. Льва в деревне знает чуть ли не каждый житель. Поэтому даже не удивляются появлению африканского хищника на улице.

«Нельзя!» Эту команду лев знает хорошо. Всё-таки воспитан дома, на воле никогда не был. Но хозяйка Зухра Муллаянова как заправская дрессировщица берет с собой небольшой прутик. Так, на всякий случай. Он, конечно, так и не пригодился. Но с ним за журналистов, видимо, не так сильно переживаешь.

Одно короткое слово и всё. Игра прекращается. Беспрекословное исполнение. Кстати, лев-то вроде и африканский, но в наших условиях ему ничуть не хуже. Можно гулять хоть в 40-градусный мороз. Вот только одно но. Султан весит под 100 килограммов и продолжает набирать вес. Удержать молодого льва – задача не из легких.

А вот, обратите внимание, лев прижался к земле и спрятался так, что еле заметно, готовится к пружку и тут же бежит к нашему оператору. Конечно, это всё игра, и он сразу теряет интерес, но инстинкт хищника всё равно чувствуется. А ведь охотиться Султана никто не учил. Да и зачем ему. У него как у настоящего султана есть всё, что нужно.

Ест только свежее мясо. Даем 5-6 кг в день. Обычно на ночь, часов до 4 спит. Когда прогулка, знает свое время, ждет меня, радуется. Очень спокойный, никакой агрессии. Флюр Муллаянов

Личный ветеринар, регулярные обследования витамины. Словом, лев под полным контролем. Как полноценный член семьи. И скорее всего, здесь он и останется. Отдавать его хозяева не планируют.

Да, кстати, здесь обитает не только лев, но и настоящие павлины. Зухра Муллаянова занимается их разведением. Птица оказалась не прихотливой и живет в самом обыкновенном курятнике.

Получается, что в домашних условиях лев себя чувствует вполне даже неплохо. Но все равно это не квартира и не дом, а отдельный вольер. То есть главное – создать ему необходимые условия, ну и не забывать о мерах предосторожности.

А тем временем в деревне Осоргино Уфимского района в прошлом успешный предприниматель Дмитрий Стрельников полностью переосмыслил свою жизнь и решил посвятить её животным. В том числе и диким.

Дом Дмитрия теперь больше приспособлен под реабилитационный центр для животных. Тут и кролик-инвалид, и слепая собака. Вообще значительная часть питомцев после серьезных травм, операций или найденыши на городских помойках, то есть те, кто тоже нуждался в помощи.

В самом доме живут еще две совы. Одна – в спальне, другая – на кухне в специальной коробке, где восстанавливает оперение и позже будет выпущена на свободу.

Когда мы строим свои города, что мы предлагаем взамен? Ничего. А потом удивляемся, что дикие звери нам мешают, приходят за помощью. Я стараюсь компенсировать то, что мы забрали. Не за все человечество, я не герой, но хотя бы малую часть. И если кто-то завтра сделает лучше меня, я буду только рад. Если ко мне кто-то придет и будет говорить, что можно сделать еще то-то и то-то, это здорово – значит, человек дозрел. Дмитрий Стрельников