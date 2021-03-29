В Башкирии продолжают искать 33-летнюю Светлану Есаянц

В поселке Первомайское Туймазинского района Башкирии продолжают искать пропавшую при загадочных обстоятельствах 33-летнюю Светлану Есаянц. Последний раз женщина выходила на связь с близкими 11 марта.

Приметы: серые глаза, волосы светлые, рост около 165 см, телосложение худощавое. В день исчезновения Светлана была одета в светло-голубые джинсы, серебристые угги и серый полушубок.

В поисках Светланы Есаянц активно участвуют волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 112 или 02.