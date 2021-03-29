Участники экспедиции «Россия-2021» добрались до Крыма

Участники экспедиции «Россия-2021» Русского географического общества с начала марта прошли 1700 километров из 34 тысяч. Они на велосипедах проехали от Сочи до Крымского моста, пересекли Керченский пролив и объехали вдоль побережья весь Крымский полуостров.

За 283 дня участники посетят 50 российских субъектов. Главная задача путешественников – сбор этнографических, геоморфологических и других материалов из российских регионов. В детском центре «Артек» экспедицию встретили более полутора тысяч детей, в том числе и из Башкортостана. К слову, в Сочи к экспедиции присоединилась группа велосипедистов-волонтеров из Кубани. В их числе – преподаватель ОБЖ из станицы Хомская Андрей Третьяков. Он – уроженец Уфы.