В Уфе готовятся к весеннему призыву

В России готовятся к весеннему призыву. Он начнется в стране 1 апреля. В этот раз на службу в армию планируют призвать 122 тысячи новобранцев.

В Уфе прошла встреча с председателями и врачами призывных комиссий, военными комиссарами муниципальных образований. Они обсудили и поставили задачи на предстоящий призыв. Нововведение 2021 года – все сотрудники военкоматов, которые будут контактировать с молодым пополнением, должны иметь антитела к коронавирусу.