Путин не исключил снятие ограничений из-за COVID в России к концу лета

В Башкирии, как и по всей стране, ограничение, введенные из-за коронавируса могут быть сняты уже летом этого года. Такую возможность не исключил глава государства Владимир Путин.

Карантинные меры могут быть отменены в том случае, если Россия продолжит вакцинацию населения в том же темпе. По мнению президента, к наступлению теплого сезона у россиян должен сформироваться коллективный иммунитет, что даст почву для размышлений о снятии ограничений.