В Уфе презентовали справочник о воинах 112-й Башкавдивизии

Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Справочник с таким названием презентовали в Уфе. В нем собраны сведения о 2700 воинах Башкавдивизии.

 Это проект Всемирного курултая башкир. В книгу вошла информация как из семейных, так и военных архивов. Все сведения были переданы в научное издательство «Башкирская энциклопедия» для обработки информации и подготовки справочника. Старт масштабному проекту был дан 27 августа 2019 года, в день 120-летия со дня рождения генерала Шаймуратова. Первые экземпляры справочника получили родные и близкие воинов Башккавдивизии.

Это действительно на сегодняшний день самая полная версия справочника по шаймуратовцам, потому что на самом деле их гораздо больше. Эта исследовательская работа продолжается. Всего 500 экземпляров книг. Мы будем ее вручать тем, кто участвовал в этой акции, потомкам шаймартовцев. Будем делать презентацию в городах и районах.

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