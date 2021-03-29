В Уфе презентовали справочник о воинах 112-й Башкавдивизии

Это действительно на сегодняшний день самая полная версия справочника по шаймуратовцам, потому что на самом деле их гораздо больше. Эта исследовательская работа продолжается. Всего 500 экземпляров книг. Мы будем ее вручать тем, кто участвовал в этой акции, потомкам шаймартовцев. Будем делать презентацию в городах и районах.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир