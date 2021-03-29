В Уфе презентовали справочник о воинах 112-й Башкавдивизии

Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Справочник с таким названием презентовали в Уфе. В нем собраны сведения о 2700 воинах Башкавдивизии.
Это проект Всемирного курултая башкир. В книгу вошла информация как из семейных, так и военных архивов. Все сведения были переданы в научное издательство «Башкирская энциклопедия» для обработки информации и подготовки справочника. Старт масштабному проекту был дан 27 августа 2019 года, в день 120-летия со дня рождения генерала Шаймуратова. Первые экземпляры справочника получили родные и близкие воинов Башккавдивизии.