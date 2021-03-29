В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

Накануне, 28 марта, в Иглинском районе была зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл на 24 км автодороги Иглино-Красный Восход.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, 26-летний водитель управлял «Ладой Гранта», когда наехал на 63-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

Мужчина на велосипеде получил множественные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте аварии до приезда скорой помощь.

Медицинской освидетельствование показало, что водитель «Лады» был сильно пьян. Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего.