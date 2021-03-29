Спасатели Башкирии освободили собаку из заточения в гараже

26 марта жители города Сибай столкнулись с неприятной ситуацией. Их любимый пёс пропал прямо во время прогулки.

Многочасовые поиски не дали никакого результата. Тогда горожане подали объявление о пропаже. Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, к счастью, быстро нашли очевидцы, которые видели, куда убежала собака.

Отправившись на указанное место, хозяева поняли, что их питомец застрял в гараже – пёс громко лаял и звал на помощь. Тогда горожане обратились к сотрудникам Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС и полиции.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, залезли в гараж через небольшой лаз на крыше и освободили пса.