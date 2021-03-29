Студия из Башкирии стала призером фестиваля «Театральное Приволжье»

Театр-студия «Браво» из Белебея заняла третье место на окружном фестивале «Театральное Приволжье». Итоги подвели в режиме видеоконференции.

Каждый из регионов ПФО представил по две работы – от молодежных и детских коллективов. Башкортостан представили молодежный театр-студия «Браво» со спектаклем «Алинур» по мотивам сказки Оскара Уальда «Звездный мальчик». И детская театральная студия «Арлекин» из Салавата с постановкой «Огурцы и другие пирожные».