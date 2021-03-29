Жителя Башкирии задержали за оскорбление мусульман и христиан

17 марта в Казани был задержан 36-летний уроженец Башкирии. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и в порче имущества.
Как сообщают корреспонденты «КП-Казань», в подъезде одного из домов в Вахитовском районе мужчина был замечен за вандализмом – он написал на стенах маркером оскорбительные слова в сторону мусульман и христиан. Момент преступления был записан камерой видеонаблюдения.
Было возбуждено уголовное дело, а сотрудники правоохранительных органов разослали ориентировку на подозреваемого. В результате мужчина был опознан сотрудниками метрополитена. Уроженца Башкирии задержали и доставили в отделение.