Путин: «Российские вакцины лучшие в мире»

«Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям. Надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день»

Владимир Путин, президент России