Путин: «Российские вакцины лучшие в мире»

Российские вакцины являются лучшими в мире. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. По его словам, по всем трем показателям отечественные препараты обходят своих конкурентов. Однако, какие критерии оценки при этом, Путин не уточнил.

Фото №1 - Путин: «Российские вакцины лучшие в мире»

«Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям. Надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом. В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день»

Владимир Путин, президент России

Глава государства признался, что не слышал ни об одном тяжелом побочным эффекте от российских вакцин.

На сегодняшний день, по данным Минздрава Башкирии, первый компонент вакцины в республике получили уже более 117 тысяч человек, вторично привилась почти 81 тысяча. Вакцинация против коронавируса бесплатна для всех желающих и проходит на добровольной основе.

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