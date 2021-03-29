Путин: «Российские вакцины лучшие в мире»

Российские вакцины являются лучшими в мире. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. По его словам, по всем трем показателям отечественные препараты обходят своих конкурентов. Однако, какие критерии оценки при этом, Путин не уточнил.
Глава государства признался, что не слышал ни об одном тяжелом побочным эффекте от российских вакцин.
На сегодняшний день, по данным Минздрава Башкирии, первый компонент вакцины в республике получили уже более 117 тысяч человек, вторично привилась почти 81 тысяча. Вакцинация против коронавируса бесплатна для всех желающих и проходит на добровольной основе.