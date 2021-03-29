Уроженец Башкирии, ставший женщиной, принял участие в модельном шоу

На телеканале ТНТ стартовало новое шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ». В телепрограмме приняла участие и уроженка Башкирии, которая родилась парнем.

Заки Мусин – мужчина, который осознал себя женщиной и полностью изменил свою жизнь. Девушка успешная инстаграм-модель, стилист и визажист. Её социальные сети насчитывают более 20 тысяч подписчиков, которые с удовольствием наблюдают за успехами девушки.

Так, и участие в модельном шоу стало небольшой вехой в истории Заки. Жюри выделили девушку, как одну из лучших, при фотосессии и танце в стиле «вог». Однако в следующий раунд конкурса Заки пройти не смогла. Как сама объяснила своё поражение модель – «перегорела».

Заки не первый раз принимает участие в программе на ТНТ. Ранее девушка боролась за сердце стоматолога Антона Криворотова на шоу «Холостяк».