В Башкирии ребёнок проглотил почти 50 частей магнитного конструктора

Дети, особенно до 3х лет, любят засовывать себе в нос, рот, уши мелкие предметы: семечки, бусины, батарейки, монеты, мелкие игрушки. Так они познают мир. А задача взрослых - предотвращать такие ситуации. В нашем городе участились случаи проглатывания детьми магнитных конструкторов. Будьте внимательны к своим детям, выбирайте игрушки исключительно по возрасту. Даже если игрушка подходит по возрасту, не оставляйте ребёнка без присмотра.

представители детской больницы