В Башкирии ребёнок проглотил почти 50 частей магнитного конструктора

В детской больнице Стерлитамака прошла серьёзная операция по спасению маленького ребёнка. Малыш проглотил 44 части магнитного конструктора.
Об этом рассказали представители медучреждения в социальных сетях. Малышу была проведена полостная операция по удалению магнитного конгломерата из кишечника. Сейчас ребёнок восстанавливается в хирургическом отделении. По сообщениям врачей, малышу предстоит долгое лечение.
Медики детской больницы призывают родителей внимательнее относиться к тому, с чем играют их дети, ведь в последнее время случаи проглатывания мелких игрушек участились.