В Башкирии ребёнок проглотил почти 50 частей магнитного конструктора

В детской больнице Стерлитамака прошла серьёзная операция по спасению маленького ребёнка. Малыш проглотил 44 части магнитного конструктора.

Фото №1 - В Башкирии ребёнок проглотил почти 50 частей магнитного конструктора

Об этом рассказали представители медучреждения в социальных сетях. Малышу была проведена полостная операция по удалению магнитного конгломерата из кишечника. Сейчас ребёнок восстанавливается в хирургическом отделении. По сообщениям врачей, малышу предстоит долгое лечение.

Медики детской больницы призывают родителей внимательнее относиться к тому, с чем играют их дети, ведь в последнее время случаи проглатывания мелких игрушек участились.

Дети, особенно до 3х лет, любят засовывать себе в нос, рот, уши мелкие предметы: семечки, бусины, батарейки, монеты, мелкие игрушки. Так они познают мир. А задача взрослых - предотвращать такие ситуации. В нашем городе участились случаи проглатывания детьми магнитных конструкторов. Будьте внимательны к своим детям, выбирайте игрушки исключительно по возрасту. Даже если игрушка подходит по возрасту, не оставляйте ребёнка без присмотра.

представители детской больницы 
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