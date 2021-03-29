В Уфе беременная женщина пострадала во встречной аварии

27 марта в Уфе произошла встречная авария. По сообщения пресс-службы ГИБДД столицы, в ДТП пострадала беременная женщина.

Инцидент произошёл перед домом №167 по улице Комсомольской. 27-летняя девушка за рулём «Ниссан Альмера» совершала поворот на Южный проезд, когда врезалась во встречную иномарку «Рено Логан».

Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи диагностировали «угрозу преждевременных родов». Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, а женщине оказывается необходимая медицинская помощь.