Житель Башкирии ограбил друга на поминках его матери

В полицию Салаватского района обратился 45-летний местный житель. Мужчина заявил, что стал жертвой грабителя на поминках своей мамы.
Как оказалось, к мужчине в гости пришёл давний знакомый, который только вышел из тюрьмы. Сельчанин решил устроить поминки своей матери, которая недавно скончалась, и пригласил освободившегося друга. После долгого застолья пострадавший уснул, а когда проснулся заметил пропажу 10 тысяч рублей и своего товарища.
По сообщениям пресс-службы МВД по РБ, грабителем действительно оказался старый друг сельчанина. Он успел потратить часть украденных денег, а другую часть изъяли полицейские.