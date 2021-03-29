Житель Башкирии ограбил друга на поминках его матери

В полицию Салаватского района обратился 45-летний местный житель . Мужчина заявил, что стал жертвой грабителя на поминках своей мамы.

Как оказалось, к мужчине в гости пришёл давний знакомый, который только вышел из тюрьмы. Сельчанин решил устроить поминки своей матери, которая недавно скончалась, и пригласил освободившегося друга. После долгого застолья пострадавший уснул, а когда проснулся заметил пропажу 10 тысяч рублей и своего товарища.