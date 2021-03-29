В Башкирии женщина подожгла соседа из-за замечания

В городе Агидель прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина подозревается в «покушении не убийство с особой жестокостью».

Инцидент произошёл поздней ночью в ноябре 2020 года. Между женщиной и её соседом вспыхнул конфликт из-за курения в подъезде многоквартирного дома. Горожанка была сильно пьяна, поэтому схватила бутылку с бензином, облила им оппонента и подожгла.

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью в виде термического ожога более 50% поверхности тела. Свою вину женщина признала лишь частично.