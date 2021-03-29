Гострудинспекция Башкирии рассказала подробности смерти рабочего на заводе

28 марта в Нефтекамске на крупном заводе произошёл несчастный случай – один из сотрудников погиб прямо на рабочем месте.

Гострудинспекция Башкирии рассказала подробности случившегося. На момент смерти мужчине было 64 года. Инцидент произошёл на территории корпуса вахтовых автобусов и цистерн, где слесарь-ремонтник выполнял демонтаж металлоконструкций. Несчастный упал с высоты более 6 метров.

К сожалению, спасти мужчину не было шанса. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть рабочего. Ведомству предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.