В центре Уфы из-за съёмок фильма перекроют улицу

Мэрия Уфы сообщила о временном ограничении движения в центре города. Это связано со съёмками фильма.

В Башкирии стартовали съёмки исторического фильма «Дневник поэта», который снимает Булат Юсупов. Картина расскажет о жизни Рами Гарипова, продолжая тему, которая была начата в фильмах «Первая республика» и «Бабич».

Движение транспорта будет ограничено по улице Ленина с 29 по 30 марта. Это будет касаться левой стороны движения, то есть от дома №26А до №26.