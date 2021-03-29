В центре Уфы из-за съёмок фильма перекроют улицу

Мэрия Уфы сообщила о временном ограничении движения в центре города. Это связано со съёмками фильма.
В Башкирии стартовали съёмки исторического фильма «Дневник поэта», который снимает Булат Юсупов. Картина расскажет о жизни Рами Гарипова, продолжая тему, которая была начата в фильмах «Первая республика» и «Бабич».
Движение транспорта будет ограничено по улице Ленина с 29 по 30 марта. Это будет касаться левой стороны движения, то есть от дома №26А до №26.
Администрация города просит с понимаем отнестись к временным трудностям и перестроить маршрут.