На трассе в Уфе сгорел автомобиль: есть пострадавшие

28 марта в Уфе днём на трассе Уфа-Оренбург произошла авария. Один из столкнувшихся автомобилей сгорел.

Как сообщает ГИБДД РБ, 23-летний водитель за рулём «Дэу Нексии» двигался в сторону Булгаково. В какой-то момент парень на справился с управлением и врезался в комбинированную дорожную машину.

От удара «Дэу Нексия» воспламенилась. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15:37, а уже в 15:58 огонь был полностью ликвидирован.

Помощь врачей понадобилась водителю легкового авто и его 27-летнему пассажиру. Их госпитализировали с различными травмами.