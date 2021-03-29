В Башкирии размер средней зарплаты достиг 33 тысяч рублей

В Башкирии уровень средней зарплаты достиг 33,1 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данному показателю республику находится в середине рейтинга, заняв 37 место из 85. К слову, зарплата выросла по сравнению с минувшим годом на 7,2%.

Самые зажиточные жители страны живут в Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также Магаданской и Сахалинской областях. Там средняя зарплата колеблется на уровне 88 - 100 тысяч рублей.