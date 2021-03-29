В Башкирии 4-летний ребёнок серьёзно пострадал после игры с огнём

Накануне, 28 марта, в Кугарчинском районе произошёл несчастный случай. 4-летний малыш пострадал, играя у открытого огня.

Фото №1 - В Башкирии 4-летний ребёнок серьёзно пострадал после игры с огнём

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, ребёнка ненадолго оставили без присмотра взрослых. Конечно, любопытство привело малыша к огню. Из-за неосторожного обращения он получил серьёзный термический ожог и был госпитализирован.

Сейчас малыш находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимационном отделении.

Госкомитет РБ по ЧС просит родителей ни в коем случае не оставлять маленьких детей без присмотра у открытого огня.

Уважаемые родители! Маленьких детей не оставляйте одних рядом с работающими электроприборами, каминами или печами; если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль, когда вынуждены оставить ребенка одного дома; заучите вместе с детьми номер вызова экстренных служб «112»; установите в своём жилье пожарный извещатель. Ребенок не может себя спасти при опасности и Ваш долг защитить его! Берегите себя и своих детей!

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 
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