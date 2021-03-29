В Башкирии 4-летний ребёнок серьёзно пострадал после игры с огнём

Уважаемые родители! Маленьких детей не оставляйте одних рядом с работающими электроприборами, каминами или печами; если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль, когда вынуждены оставить ребенка одного дома; заучите вместе с детьми номер вызова экстренных служб «112»; установите в своём жилье пожарный извещатель. Ребенок не может себя спасти при опасности и Ваш долг защитить его! Берегите себя и своих детей!

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС