В Башкирии 4-летний ребёнок серьёзно пострадал после игры с огнём

Накануне, 28 марта, в Кугарчинском районе произошёл несчастный случай. 4-летний малыш пострадал, играя у открытого огня.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, ребёнка ненадолго оставили без присмотра взрослых. Конечно, любопытство привело малыша к огню. Из-за неосторожного обращения он получил серьёзный термический ожог и был госпитализирован.
Сейчас малыш находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимационном отделении.
Госкомитет РБ по ЧС просит родителей ни в коем случае не оставлять маленьких детей без присмотра у открытого огня.