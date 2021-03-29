Башкирия претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва в армию

У нас разноплановая подготовка идет, но, вы знаете, были особенности призывной подготовки, вот этот период коронавирусной инфекции. Мы очень слаженно с Министерством здравоохранения нашим отрабатывали. Что можно сказать, мы ни одного очага не допустили, я надеюсь, точно так же будет. Сейчас ситуация чуть получше. Но мы нашу тревогу не снимаем, и полагаю, что точно так же последующие призывы будем проводить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан