Башкирия претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва в армию

Башкортостан претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва на военную службу. Глава республики Радий Хабиров встретился с первым замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых Сил страны, Героем России, генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем.
Он возглавляет Центральную конкурсную комиссию Генерального штаба, которая с 29 по 31 марта совместно с представителями профильных федеральных министерств и ведомств проверит, как в Башкортостане осуществляется призывная кампания.
Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане работают около 300 патриотических клубов, 50 поисковых отрядов. В прошлом году из республики призваны на срочную службу более 9 тысяч новобранцев. Конкурсная комиссия в ближайшие дни побывает на ряде призывных пунктов, чтобы оценить их работу.