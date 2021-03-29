Башкирия претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва в армию

Башкортостан претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва на военную службу. Глава республики Радий Хабиров встретился с первым замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых Сил страны, Героем России, генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем.

Он возглавляет Центральную конкурсную комиссию Генерального штаба, которая с 29 по 31 марта совместно с представителями профильных федеральных министерств и ведомств проверит, как в Башкортостане осуществляется призывная кампания. 

У нас разноплановая подготовка идет, но, вы знаете, были особенности призывной подготовки, вот этот период коронавирусной инфекции. Мы очень слаженно с Министерством здравоохранения нашим отрабатывали. Что можно сказать, мы ни одного очага не допустили, я надеюсь, точно так же будет. Сейчас ситуация чуть получше. Но мы нашу тревогу не снимаем, и полагаю, что точно так же последующие призывы будем проводить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Башкирия претендует на победу в федеральном конкурсе по организации призыва в армию

Очень приятно приехать центральной конкурсной комиссии в республику, и здесь, действительно, огромнейшая работа проводится по подготовке граждан к военной службе. И ваш субъект неспроста занимает лидирующие позиции среди 85 субъектов РФ.

Дмитрий Касперович, первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России

Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане работают около 300 патриотических клубов, 50 поисковых отрядов. В прошлом году из республики призваны на срочную службу более 9 тысяч новобранцев. Конкурсная комиссия в ближайшие дни побывает на ряде призывных пунктов, чтобы оценить их работу.

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