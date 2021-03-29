Житель Башкирии угнал авто друга и уснул за рулём

45-летний житель села Зилим-Караново обратился в полицию с заявлением об угоне. Оказалось, машину похитил друг мужчины.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, полиция обнаружила угнанную машину в кювете с механическими повреждениями. В салоне мирно спал 22-летний товарищ сельчанина. Именно он и похитил автомобиль.

Друзья проводили вечер за распитием спиртных напитков, но вскоре старший товарищ решил прилечь. А молодой парень не хотел останавливаться и решил съездить за выпивкой. Он прошёл в квартиру друга, взял его ключи от машины и поехал в магазин.

Угонщик до места назначения не добрался – он не справился с управлением, съехал в кювет и уснул. Сам парень в ДТП не пострадал. Также выяснилось, что ранее молодой сельчанин уже два раза был судим за угон авто.

По факту угона группой дознания Отдела МВД России по Гафурийскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. пресс-служба МВД по РБ