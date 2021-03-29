В Башкирии семьи с детьми-инвалидами смогут получить землю без лишних справок

В Башкирии семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, освободили от представления справок об инвалидности при подаче заявления на получение земельного участка.
В Государственном Собрании республики внесли соответствующие изменения в закон о регулировании земельных отношений. Как считают в Курултае, таким образом люди будут избавлены от лишней бюрократической нагрузки.
С вступлением закона в силу ведомства будут запрашивать необходимую информацию самостоятельно, по каналам межведомственного взаимодействия. Новый закон направлен на подпись главе республики и в ближайшие дни вступит в силу.