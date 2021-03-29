В Уфе проходят проверки по соблюдению масочного режима в автобусах

Зашли без маски в автобус – штраф. В Уфе проходят рейды. Полицейские вместе с представителями Министерства транспорта республики останавливают автобусы и маршрутки для проверки пассажиров на наличие средств индивидуальной защиты. За первое нарушение масочного режима пассажирам выписывают предупреждение, повторное обернется денежным взысканием.
Пока нарушителям предупреждений не выписывают, а лишь предостерегают, в следующий раз – штраф до 3 тысяч рублей. Хотя меры предосторожности понемногу и смягчаются, снимать средства индивидуальной защиты в общественных местах все еще не безопасно.
За пассажиров без маски двум водителям были выписали протоколы об административном правонарушении. Если оно повторится, им придется заплатить уже от 5 до 15 тысяч рублей. Но на каждую остановку контролера не поставишь. Надо лишь запомнить, что маска – это защита собственная и окружающих от вируса. Чтобы узнать мнение уфимцев о необходимости средств индивидуальной защиты, наша съемочная группа провела небольшой соцопрос.
– Ну на улице необязательно, потому что людей рядом не очень много, а в общественном месте нужно.
– Нужно, обязательно нужно носить маску и перчатки.
– Поможет, маска поможет точно.
– Ну вот в общественных местах нужно, а на улице не нужно.
Всего сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан с начала 2021 года проведено 12 проверок и составлено столько же протоколов. По словам надзорных органов, большинство пассажиров не нарушают масочный режим и тем самым берегут не только свое, но и здоровье окружающих.