В Уфе проходят проверки по соблюдению масочного режима в автобусах

Зашли без маски в автобус – штраф. В Уфе проходят рейды. Полицейские вместе с представителями Министерства транспорта республики останавливают автобусы и маршрутки для проверки пассажиров на наличие средств индивидуальной защиты. За первое нарушение масочного режима пассажирам выписывают предупреждение, повторное обернется денежным взысканием.

Пока нарушителям предупреждений не выписывают, а лишь предостерегают, в следующий раз – штраф до 3 тысяч рублей. Хотя меры предосторожности понемногу и смягчаются, снимать средства индивидуальной защиты в общественных местах все еще не безопасно.

Данные рейдовые мероприятия проходят на постоянной основе. Если водитель пускает пассажира без маски в салон, то составляются административные протоколы на водителя и на пассажира. Динар Сайфуллин, заведующий сектором по контролю в сфере транспорта Министерства транспорта РБ

За пассажиров без маски двум водителям были выписали протоколы об административном правонарушении. Если оно повторится, им придется заплатить уже от 5 до 15 тысяч рублей. Но на каждую остановку контролера не поставишь. Надо лишь запомнить, что маска – это защита собственная и окружающих от вируса. Чтобы узнать мнение уфимцев о необходимости средств индивидуальной защиты, наша съемочная группа провела небольшой соцопрос.

– Ну на улице необязательно, потому что людей рядом не очень много, а в общественном месте нужно.

– Нужно, обязательно нужно носить маску и перчатки.

– Поможет, маска поможет точно.

– Ну вот в общественных местах нужно, а на улице не нужно.