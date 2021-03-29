В Уфе уроженка Казахстана создала нарколабораторию

В отношении 29-летней уроженки Республики Казахстан был вынесен обвинительный приговор. Девушку обвинили в создании нарколаборатории.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, девушка в июне 2019 года арендовала в столице частный дом, где и создала целую нарколабораторию. Она создала более 7,5 кг синтетического наркотика.
На территории дома было обнаружено ещё более 14 кг запрещенного вещества, а также необходимые для создания наркотиков реагенты и оборудование.
Девушка признала вину в совершенных преступлениях. Калининский районный суд Уфы назначил ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.