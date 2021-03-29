В Уфе прошел профилактический рейд по пожарной безопасности

Сотрудники администрации Кировского района, Управления пожарной охраны и общественной безопасности, УЖХ проверили многоквартирный дом по улице Менделеева. Участники рейда осмотрели подъезды на наличие незаконно-установленных ларей, предметов мебели и исправность пожарной сигнализации.

Нарушителям, которые держат в подъездах строительный мусор, неиспользуемую мебель выписали предписания и штрафы в размере от полутора тысяч рублей. Работники управляющей компании вынесли бытовой мусор из подъезда жилого дома. Профилактические рейды на территории района проходят еженедельно.

Фото №1 - В Уфе прошел профилактический рейд по пожарной безопасности

Строительный мусор, лари, неиспользуемая мебель в подъездах в случае пожара создают угрозу задымления, что впоследствии затрудняет эвакуацию жителей. Есть еще вот двери, которые сами не закрываются.

Константин Суслов, инженер отдела профилактики пожаров по Кировскому району МБОУ УПО г. Уфы

Такие мероприятия проводим очень часто, для профилактики пожаротушения.

Григорий Романов, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского района г. Уфы


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