В Уфе прошел профилактический рейд по пожарной безопасности

Строительный мусор, лари, неиспользуемая мебель в подъездах в случае пожара создают угрозу задымления, что впоследствии затрудняет эвакуацию жителей. Есть еще вот двери, которые сами не закрываются.

Константин Суслов, инженер отдела профилактики пожаров по Кировскому району МБОУ УПО г. Уфы