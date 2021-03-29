В Уфе прошел профилактический рейд по пожарной безопасности

Сотрудники администрации Кировского района, Управления пожарной охраны и общественной безопасности, УЖХ проверили многоквартирный дом по улице Менделеева. Участники рейда осмотрели подъезды на наличие незаконно-установленных ларей, предметов мебели и исправность пожарной сигнализации.
Нарушителям, которые держат в подъездах строительный мусор, неиспользуемую мебель выписали предписания и штрафы в размере от полутора тысяч рублей. Работники управляющей компании вынесли бытовой мусор из подъезда жилого дома. Профилактические рейды на территории района проходят еженедельно.