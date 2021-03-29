Уфимский ВК «Урал» завершил сезон

Накануне команда Игоря Шулепова в пяти партиях уступила действующему чемпиону страны «Локомотиву» и выбыла из борьбы за финал шести. Башкирский коллектив в нынешнем сезоне показал лучший результат за последние годы.

Чуда не случилось. Уфимский «Урал» бился с «Локомотивом» больше двух с половиной часов, но не сумел перевезти серию в Новосибирск. Игра получилась, словно американские горки. Уфимцы практически без шансов уступили первую партию, затем были близки к победе, но оступились.

Первая совсем не получилась, думаю, втягивались где-то, наверное. Игорь Шулепов, главный тренер ВК «Урал»

Ко второму отрезку уфимцы проснулись. Сначала вернулись в игру, проигрывая по ходу партии 5 очков, затем выиграли на больше-меньше со счетом 28:26. Но главный триллер болельщиков ждал в третьем сете. Команды боролись за каждый мяч. При счете 31:30 в пользу «Урала» хозяева набрали решающее очко. Арбитры долго смотрели момент на правильность перехода мяча через антенну и после совещания приняли решение в пользу уфимцев.

Легко отдали свое преимущество. Они поверили в себя. Полетела подача у них, у нас не полетела. Нам такие игры нужны перед финалом, нежели игра без нерва. Пламен Константинов, главный тренер ВК «Локомотив»

Казалось, что в четвертом сете «Урал» намерено уступил, подготавливаясь к тай-брейку. И поначалу решающей партии впечатления подтвердились. Уфимцы уверенно вели 5:2 и могли уходить в больший отрыв. Но две глупые ошибки позволили «Локомотиву» сделать счет 5:4. Дальше действующий чемпион на классе довел матч до победы 16:18.

Мы простыли здесь. Ваше обманчивое солнце. Но ребята молодцы, показали ту игру, которую должны были при своих трибунах. Мы выиграли за счет командных взаимодействий и замен. Сергей Савин, доигровщик ВК «Локомотив»

Уфимцы проиграли, но упрекнуть команду за такой результат невозможно. Каждый бился и показал максимум возможностей. Помогли «Уралу» свои воспитанники. Виктор Пивоваров успешно выходил в прием, а Никита Иванков на подаче заработал для команды несколько важных очков.

Волнение было в первых сменах, но ребята поддержали на площадке и скамейке. Мы хорошо сыграли, жаль, что не выиграли. Виктор Пивоваров, доигровщик ВК «Урал»