Уфимский ВК «Урал» завершил сезон

Накануне команда Игоря Шулепова в пяти партиях уступила действующему чемпиону страны «Локомотиву» и выбыла из борьбы за финал шести. Башкирский коллектив в нынешнем сезоне показал лучший результат за последние годы.
Чуда не случилось. Уфимский «Урал» бился с «Локомотивом» больше двух с половиной часов, но не сумел перевезти серию в Новосибирск. Игра получилась, словно американские горки. Уфимцы практически без шансов уступили первую партию, затем были близки к победе, но оступились.
Ко второму отрезку уфимцы проснулись. Сначала вернулись в игру, проигрывая по ходу партии 5 очков, затем выиграли на больше-меньше со счетом 28:26. Но главный триллер болельщиков ждал в третьем сете. Команды боролись за каждый мяч. При счете 31:30 в пользу «Урала» хозяева набрали решающее очко. Арбитры долго смотрели момент на правильность перехода мяча через антенну и после совещания приняли решение в пользу уфимцев.
Казалось, что в четвертом сете «Урал» намерено уступил, подготавливаясь к тай-брейку. И поначалу решающей партии впечатления подтвердились. Уфимцы уверенно вели 5:2 и могли уходить в больший отрыв. Но две глупые ошибки позволили «Локомотиву» сделать счет 5:4. Дальше действующий чемпион на классе довел матч до победы 16:18.
Уфимцы проиграли, но упрекнуть команду за такой результат невозможно. Каждый бился и показал максимум возможностей. Помогли «Уралу» свои воспитанники. Виктор Пивоваров успешно выходил в прием, а Никита Иванков на подаче заработал для команды несколько важных очков.
Сезон для «Урала» завершен. Итоговое место команды Игоря Шулепова будет зависеть от результата пары «Факел» – АСК. Там счет в серии после двух встреч 1:1. Но так или иначе для уфимцев нынешний сезон лучший за последние несколько лет. Причем не только по месту в таблице, но и по качеству игры.