В Башкирии двойняшки, потерявшие мать, добились положенных выплат

Сестры-двойняшки из Салавата через прокуратуру добились положенной по закону пенсии по потере кормильца. В возрасте 18 лет девочки осиротели и остались без какой-либо финансовой поддержки. Рассчитывать можно было только на выплаты, однако получить их оказалось не так просто.