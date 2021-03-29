В Башкирии двойняшки, потерявшие мать, добились положенных выплат

Сестры-двойняшки из Салавата через прокуратуру добились положенной по закону пенсии по потере кормильца. В возрасте 18 лет девочки осиротели и остались без какой-либо финансовой поддержки. Рассчитывать можно было только на выплаты, однако получить их оказалось не так просто.
В Пенсионном фонде девушкам заявили, что они не могут претендовать на льготы, так как они не предоставили доказательства того, что их мать работала официально, а значит, содержала их.
Это решение сестры обжаловали в прокуратуре. Проверка собрала нужные доказательства: свидетели подтвердили, что мать двойняшек убирала подъезды и помогала вести хозяйство фермеру. В итоге, студентки колледжа получили положенные по закону выплаты.