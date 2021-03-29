Жительница Башкирии избила мужа алюминиевой крышкой

В Белорецке разыгралась кровавая семейная драма . Именно там местная жительница избила своего супруга алюминиевой крышкой от фляги.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, супруги проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между возлюбленными вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила крышку от фляги и несколько раз ударила ею мужа по голове.