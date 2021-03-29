Врачи Уфы предлагают создать сквер памяти медиков, погибших от коронавируса

Антон Орлов, координатор межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» РБ, предложил создать сквер памяти медиков, погибших от коронавируса.

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Сквер было предложено организовать в Парке нефтехимиков вблизи городской клинической больницы №8. По данным министерства здравоохранения республики на 26 февраля, в Башкирии погиб 31 медицинский работник, который боролся с коронавирусной инфекцией.

Если идею поддержат другие общественные организации, то профсоюз намерен обратиться с предложением к руководству республики.

Такой сквер будет служить постоянным напоминанием о том тихом подвиге, который каждый день совершают медицинские работники, спасая жизни людей, о жизненной необходимости правильно функционирующей и снабжённой ресурсами системы здравоохранения, а для кого-то из коллег — для того, чтобы собраться и почтить память погибшего коллеги. Подвиг медицинских работников, отдавших свои жизни в борьбе за жизнь и здоровье людей, достоин того, чтобы быть увековеченным.

Антон Орлов
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