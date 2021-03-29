Врачи Уфы предлагают создать сквер памяти медиков, погибших от коронавируса

Антон Орлов, координатор межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» РБ, предложил создать сквер памяти медиков, погибших от коронавируса.
Сквер было предложено организовать в Парке нефтехимиков вблизи городской клинической больницы №8. По данным министерства здравоохранения республики на 26 февраля, в Башкирии погиб 31 медицинский работник, который боролся с коронавирусной инфекцией.
Если идею поддержат другие общественные организации, то профсоюз намерен обратиться с предложением к руководству республики.