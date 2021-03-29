Врачи Уфы предлагают создать сквер памяти медиков, погибших от коронавируса

Такой сквер будет служить постоянным напоминанием о том тихом подвиге, который каждый день совершают медицинские работники, спасая жизни людей, о жизненной необходимости правильно функционирующей и снабжённой ресурсами системы здравоохранения, а для кого-то из коллег — для того, чтобы собраться и почтить память погибшего коллеги. Подвиг медицинских работников, отдавших свои жизни в борьбе за жизнь и здоровье людей, достоин того, чтобы быть увековеченным.

Антон Орлов