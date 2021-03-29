В Башкирии система «Инцидент» помогла обновить кровати в детском саду

Провисающие,
как гамаки, старые кровати в дошкольном учреждении возмутили родителей в Стерлитамакском
районе. Отдельно стоящего детского сада в селе Николаевка нет, поэтому группы
для малышей организовали в здании местной школы. Переживая за здоровые спины
своих детей, мамы стали бить тревогу в социальных сетях.
В социальных сетях
к Радию Фаритовичу Хабирову обратилась жительница Стерлитамакского района. Она
посетовала на то, что в детском садике, который находится при школе, очень
старые железные кровати, ветхие, с тонкими матрасами, и детям некомфортно на
них спать. Обращение было направлено в администрацию района, и они очень быстро
отреагировали. Пообещали разобраться.Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях
Семь
дней понадобилось, чтобы практически полностью обновить спальную комнату для
малышей. Заменили кровати, закупили матрасы, постельное бельё и приобрели новые
подушки. Игры играми, а обед и сон по расписанию. На новых, а главное – ровных
кроватях малыши стали спать гораздо лучше, признаются воспитатели.
Обратились в
соседнюю дошкольную группу села Тюрюшля, к заведующей с криком о помощи.
Попросили выделить лишние кровати. Они нам не отказали. Выделили 15 кроватей
хорошего качества, по сравнению с нашими старыми кроватями вообще
замечательные. Мы их установили, и дети рады.Юлия Насонова, директор школы и дошкольного учреждения села Николаевка Стерлитамакского района
Обеспечить
каждому маленькому жителю комфортное и безопасное детство, а его семье –
спокойствие за малыша – одна из приоритетных задач представителей власти. И
программа «Инцидент-менеджмент» помогает сотрудникам администрации не
пропустить ни одной жалобы от родителей.
Дошкольная группа
при школе деревни Преображеновка и её материально-техническая база обновляются
на регулярной основе. Обращения жителей, их жалобы, конечно же, помогают нам в
работе оперативнее реагировать и решать вопросы родителей и их детей для
качественного предоставления муниципальных услуг.Радик Гизатов, начальник отдела информационной политики администрации Стерлитамакского района
Программу
«Инцидент-менеджмент» запустили в октябре 2018 года. Сегодня цифра обращений,
на которые жители получили ответ, достигает практически 150 тысяч. За это время
люди привыкли обращаться к чиновникам в соцсетях. Бумажную волокиту заменил
телефон с доступом к интернету. И проблемы стали решаться в разы оперативнее.