В Башкирии система «Инцидент» помогла обновить кровати в детском саду

В социальных сетях к Радию Фаритовичу Хабирову обратилась жительница Стерлитамакского района. Она посетовала на то, что в детском садике, который находится при школе, очень старые железные кровати, ветхие, с тонкими матрасами, и детям некомфортно на них спать. Обращение было направлено в администрацию района, и они очень быстро отреагировали. Пообещали разобраться.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях