В Башкирии система «Инцидент» помогла обновить кровати в детском саду

Провисающие, как гамаки, старые кровати в дошкольном учреждении возмутили родителей в Стерлитамакском районе. Отдельно стоящего детского сада в селе Николаевка нет, поэтому группы для малышей организовали в здании местной школы. Переживая за здоровые спины своих детей, мамы стали бить тревогу в социальных сетях.

В социальных сетях к Радию Фаритовичу Хабирову обратилась жительница Стерлитамакского района. Она посетовала на то, что в детском садике, который находится при школе, очень старые железные кровати, ветхие, с тонкими матрасами, и детям некомфортно на них спать. Обращение было направлено в администрацию района, и они очень быстро отреагировали. Пообещали разобраться.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях

Семь дней понадобилось, чтобы практически полностью обновить спальную комнату для малышей. Заменили кровати, закупили матрасы, постельное бельё и приобрели новые подушки. Игры играми, а обед и сон по расписанию. На новых, а главное – ровных кроватях малыши стали спать гораздо лучше, признаются воспитатели.

Фото №1 - В Башкирии система «Инцидент» помогла обновить кровати в детском саду

Обратились в соседнюю дошкольную группу села Тюрюшля, к заведующей с криком о помощи. Попросили выделить лишние кровати. Они нам не отказали. Выделили 15 кроватей хорошего качества, по сравнению с нашими старыми кроватями вообще замечательные. Мы их установили, и дети рады.

Юлия Насонова, директор школы и дошкольного учреждения села Николаевка Стерлитамакского района

Обеспечить каждому маленькому жителю комфортное и безопасное детство, а его семье – спокойствие за малыша – одна из приоритетных задач представителей власти. И программа «Инцидент-менеджмент» помогает сотрудникам администрации не пропустить ни одной жалобы от родителей.

Дошкольная группа при школе деревни Преображеновка и её материально-техническая база обновляются на регулярной основе. Обращения жителей, их жалобы, конечно же, помогают нам в работе оперативнее реагировать и решать вопросы родителей и их детей для качественного предоставления муниципальных услуг.

Радик Гизатов, начальник отдела информационной политики администрации Стерлитамакского района
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Программу «Инцидент-менеджмент» запустили в октябре 2018 года. Сегодня цифра обращений, на которые жители получили ответ, достигает практически 150 тысяч. За это время люди привыкли обращаться к чиновникам в соцсетях. Бумажную волокиту заменил телефон с доступом к интернету. И проблемы стали решаться в разы оперативнее.

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