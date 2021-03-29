В Уфе столкнулись сразу 4 машины: двое пострадали

Вчера, 28 марта, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили ВАЗ-21099, Toyota, KIA Spectra и Hyundai Solaris. Подробности рассказали в ГИБДД Уфы.

Авария произошла на Бельском мосту. Виновником ДТП оказался 72-летний водитель отечественной легковушки. По всей видимости, он попросту не справился с рулевым управлением.

В результате аварии водитель ВАЗ-21099 и 23-летний водитель "Спектры" получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.