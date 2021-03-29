Глава конкурсной комиссии Генштаба оценил военную подготовку в Башкирии

Дмитрий Касперович посетил в Уфе сборный призывной пункт Башкортостана, где проходили обучение подростки, состоящие в «Юнармии». В республике движение объединяет более 22 тысяч юношей и девушек. Также в правительстве региона состоялось заседание с участием представителей Центральной конкурсной комиссии. Пандемия стала настоящей проверкой на прочность.
За приветствием членов «Юнармии» Героем России, генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем следуют подробные вопросы о том, как все устроено. Комиссия прибыла на сборный призывной пункт Башкортостана, чтобы дать оценку системе. Подростки рассказывают, почему они решили пойти в армию. У многих это продолжение семейных традиций.
Также в правительстве Башкортостана прошло совещание, где Центральной конкурсной комиссии Генштаба, которая оценивает регионы по подготовке к военной службе, представили результаты по итогам прошлого года. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, республика выполнила план и отправила в ряды Вооруженных Сил более 9 тысяч призывников.
Как рассказал заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов, в республике отводят большую роль подготовке по специальностям смежным с военно-учетными. Функционируют кадетский корпус Приволжского федерального округа; школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой, 3 кадетские школы, кадетская рота, 141 кадетский класс, 15 классов с углубленным изучением военного дела, куда привлечены трудные подростки, сироты и дети из неблагополучных семей.
Башкортостан не один претендует на звание победителя в финале конкурса лучшего региона по подготовке к военной службе в России. Конкуренцию составляют Ставропольский край и Орловская область.