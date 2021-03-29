Глава конкурсной комиссии Генштаба оценил военную подготовку в Башкирии

Мне 17 в этом году, в следующем году уже 18. В армию, конечно же, пойду. Уже был в военкомате. Я не думаю, что у меня возникнут такие причины, чтобы не пойти в армию. Я не вижу такого, чтобы не пойти. Все служили. У меня все служили: дедушка служил в ВДВ, папа служил в ВДВ, я вот тоже хочу отслужить в ВДВ.

Алексей Ванешкин, член движения «Юнармия»