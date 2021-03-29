Глава конкурсной комиссии Генштаба оценил военную подготовку в Башкирии

Дмитрий Касперович посетил в Уфе сборный призывной пункт Башкортостана, где проходили обучение подростки, состоящие в «Юнармии». В республике движение объединяет более 22 тысяч юношей и девушек. Также в правительстве региона состоялось заседание с участием представителей Центральной конкурсной комиссии. Пандемия стала настоящей проверкой на прочность.

За приветствием членов «Юнармии» Героем России, генерал-лейтенантом Дмитрием Касперовичем следуют подробные вопросы о том, как все устроено. Комиссия прибыла на сборный призывной пункт Башкортостана, чтобы дать оценку системе. Подростки рассказывают, почему они решили пойти в армию. У многих это продолжение семейных традиций.  

Мне 17 в этом году, в следующем году уже 18. В армию, конечно же, пойду. Уже был в военкомате. Я не думаю, что у меня возникнут такие причины, чтобы не пойти в армию. Я не вижу такого, чтобы не пойти. Все служили. У меня все служили: дедушка служил в ВДВ, папа служил в ВДВ, я вот тоже хочу отслужить в ВДВ.

Алексей Ванешкин, член движения «Юнармия»
Фото №1 - Глава конкурсной комиссии Генштаба оценил военную подготовку в Башкирии

Также в правительстве Башкортостана прошло совещание, где Центральной конкурсной комиссии Генштаба, которая оценивает регионы по подготовке к военной службе, представили результаты по итогам прошлого года. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, республика выполнила план и отправила в ряды Вооруженных Сил более 9 тысяч призывников.

По результатам медосвидетельствования при первоначальной постановке юношей на воинский учет за 2020 год 35,5% были признаны годными к военной службе, 30% – годными с незначительными ограничениями, 32% – годны и временно не годны и 1,5% не годны к военной службе.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №2 - Глава конкурсной комиссии Генштаба оценил военную подготовку в Башкирии
Пенальти

Министерством и военным комиссариатом разработаны инструкции о правилах соблюдения мер безопасности при проведении занятий по основам военной службы. Кроме того, министерством разработаны требования к оборудованию места для безопасной стрельбы из пневматического оружия, а также нормативы выполнения упражнений по огневой подготовке. Данные требования существенно снижают расходы на содержание тиров а также на приобретение электронных тренажеров. Ранее таких документов в РФ не было.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Как рассказал заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов, в республике отводят большую роль подготовке по специальностям смежным с военно-учетными. Функционируют кадетский корпус Приволжского федерального округа; школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой, 3 кадетские школы, кадетская рота, 141 кадетский класс, 15 классов с углубленным изучением военного дела, куда привлечены трудные подростки, сироты и дети из неблагополучных семей.

Башкортостан не один претендует на звание победителя в финале конкурса лучшего региона по подготовке к военной службе в России. Конкуренцию составляют Ставропольский край и Орловская область.

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