В Башкирии врачи рассказали о состоянии малыша, проглотившего магнитный конструктор

Такое встречается довольно-таки часто в плане вообще инородных тел. Это могут быть и как элементы пищи, допустим, в дыхательных путях, это элементы и конструкторов в том числе, не только магнитного. Хотел бы обратиться к родителям: при выборе различных игрушек обращать внимание на тот возраст, который указан на упаковке.

Борис Шарипов, главный внештатный специалист по Стерлитамакскому медицинскому округу