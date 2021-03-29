В Башкирии врачи рассказали о состоянии малыша, проглотившего магнитный конструктор

Хирурги из Стерлитамака извлекли из кишечника трехлетнего пациента 44 детали магнитного конструктора. Полостная операция по удалению инородных тел проходила в детском отделении клинической больницы №1 города Стерлитамака, куда обратилась мама малыша.
Женщина успела заметить, что ребенок проглотил шариковые магниты. После проведения рентгенографии брюшной полости и обнаружения 44 элементов конструктора, незамедлительно была назначена операция.
Ребенок уже в сознании, разговаривает, находится на парентеральном питании. В практике местных хирургов это уже не первый случай, когда дети прогладывают именно шариковые магниты. Примерно месяц назад аналогичную операцию провели еще одному маленькому пациенту. Тогда у ребенка из кишечника извлекли порядка 22 элементов магнитного конструктора.