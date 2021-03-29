В Башкирии врачи рассказали о состоянии малыша, проглотившего магнитный конструктор

Хирурги из Стерлитамака извлекли из кишечника трехлетнего пациента 44 детали магнитного конструктора. Полостная операция по удалению инородных тел проходила в детском отделении клинической больницы №1 города Стерлитамака, куда обратилась мама малыша.

Женщина успела заметить, что ребенок проглотил шариковые магниты. После проведения рентгенографии брюшной полости и обнаружения 44 элементов конструктора, незамедлительно была назначена операция.

Выполнена полостная операция и удаление инородных тел. При ревизии было выявлено перфоративное отверстие, оно было ушито. Сейчас ребенок находится в детском реанимационном отделении, его состояние стабильное.

Азат Казбеков, врач-хирург клинической больницы  № 1 г. Стерлитамака
Фото №1 - В Башкирии врачи рассказали о состоянии малыша, проглотившего магнитный конструктор

Ребенок уже в сознании, разговаривает, находится на парентеральном питании. В практике местных хирургов это уже не первый случай, когда дети прогладывают именно шариковые магниты. Примерно месяц назад аналогичную операцию  провели еще одному маленькому пациенту. Тогда у ребенка из кишечника извлекли порядка 22 элементов магнитного конструктора.

Такое встречается довольно-таки часто в плане вообще инородных тел. Это могут быть и как элементы пищи, допустим, в дыхательных путях, это элементы и конструкторов в том числе, не только магнитного. Хотел бы обратиться к родителям: при выборе различных игрушек обращать внимание на тот возраст, который указан на упаковке.

Борис Шарипов, главный внештатный специалист по Стерлитамакскому медицинскому округу
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