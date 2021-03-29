В Башкирии простились с главой Аскинского района Ришатом Дихиным

Ушёл молодым. В Аскинском районе проводили в последний пусть главу администрации Ришата Дихина. Он стал очередной жертвой коронавируса в республике. 33-летний управленец однажды уже победил инфекцию, но второе заражение оказалось роковым. У него остались жена и двое детей. Несмотря на рабочий понедельник, на панихиду пришли тысячи человек, многие из которых знали Ришата Дихина лично.
Площадь у дворца культуры едва ли вмещает всех желающих проститься с Ришатом Дихиным. Один из самых молодых глав администраций руководил районом ровно два года. И за столь короткий срок успел сделать для людей много хорошего. Аскинцы говорят, что с его приходом муниципалитет словно ожил.
Трудовая деятельность Ришата Дихина началась с должности корреспондента программы «Салям» на телеканале БСТ. Далее он работал заместителем председателя Союза журналистов республики, замредактора газеты «Башкортостан». В администрации города Агидель отвечал за социальные вопросы и образование. Именно тогда на молодого специалиста обратили внимание республиканские власти и предложили возглавить родной для Ришата Дихина Аскинский район. Подвести земляков он не имел права.
Попрощаться с Ришатом Дихиным приехали также члены республиканского правительства, депутаты Госсобрания, главы администраций городов и районов. Своим упорством и трудолюбием молодой управленец снискал уважение коллег. Но как бы он ни любил свою работу, главным достижением в жизни Ришат Дихин считал свою семью.
Ришат Дихин родился и вырос в деревне Урмиязы, здесь же его решили похоронить. В отчий дом попрощаться с ним пришли односельчане. После мусульманского обряда траурная процессия, которая растянулась более чем на километр, отправилась на кладбище. И только у могилы многие узнали, что последние пристанище Ришат обрёл рядом со своим старшим братом Ринатом Дихиным, который два месяца назад тоже скончался от коронавируса.
Давней мечтой Ришата Дихина было то, чтобы в доме культуры в его родной деревне сыграл настоящий оркестр. Мечта осуществилась летом прошлого года. ДК отремонтировали, и на его открытии выступили ансамбль имени Файзи Гаскарова и оркестр национальных инструментов РБ. Ришат Маратович лично встречал каждого артиста. В тот момент он был, пожалуй, самым счастливым человеком на свете.
Многие его мечты были связаны с благосостоянием земляков. Будучи руководителем района, Ришат Дихин прилагал усилия, чтобы в Аскино открылась полилингвальная гимназия. В будущем это желание осуществится как дань памяти народному главе.