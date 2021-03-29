В Башкирии простились с главой Аскинского района Ришатом Дихиным

Ушёл молодым. В Аскинском районе проводили в последний пусть главу администрации Ришата Дихина. Он стал очередной жертвой коронавируса в республике. 33-летний управленец однажды уже победил инфекцию, но второе заражение оказалось роковым. У него остались жена и двое детей. Несмотря на рабочий понедельник, на панихиду пришли тысячи человек, многие из которых знали Ришата Дихина лично.

Площадь у дворца культуры едва ли вмещает всех желающих проститься с Ришатом Дихиным. Один из самых молодых глав администраций руководил районом ровно два года. И за столь короткий срок успел сделать для людей много хорошего. Аскинцы говорят, что с его приходом муниципалитет словно ожил.

Был простым человеком, мог подойти на улице и спросить, как дела. Такого главы больше не будет. Гульназ Пихтовникова, жительница с. Аскино

Был другом и соратником. Много планов не успели реализовать. Он мечтал о новой больнице и амбулатории. Артур Галиуллин, главный врач Аскинской ЦРБ

Трудовая деятельность Ришата Дихина началась с должности корреспондента программы «Салям» на телеканале БСТ. Далее он работал заместителем председателя Союза журналистов республики, замредактора газеты «Башкортостан». В администрации города Агидель отвечал за социальные вопросы и образование. Именно тогда на молодого специалиста обратили внимание республиканские власти и предложили возглавить родной для Ришата Дихина Аскинский район. Подвести земляков он не имел права.

Конечно, два года работы – совсем небольшой срок. У него были хорошие планы по развитию района. Он с любовью относился к жителям. И у меня на душе всегда было спокойно за Аскинский район, потому что я понимал: да, может быть, у него где-то не хватало опыта, но есть знания и желание трудиться. И во главе муниципалитета – хороший человек, который не станет обижать людей, а будет стараться, чтобы они жили чуточку лучше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Попрощаться с Ришатом Дихиным приехали также члены республиканского правительства, депутаты Госсобрания, главы администраций городов и районов. Своим упорством и трудолюбием молодой управленец снискал уважение коллег. Но как бы он ни любил свою работу, главным достижением в жизни Ришат Дихин считал свою семью.

Ришат Дихин родился и вырос в деревне Урмиязы, здесь же его решили похоронить. В отчий дом попрощаться с ним пришли односельчане. После мусульманского обряда траурная процессия, которая растянулась более чем на километр, отправилась на кладбище. И только у могилы многие узнали, что последние пристанище Ришат обрёл рядом со своим старшим братом Ринатом Дихиным, который два месяца назад тоже скончался от коронавируса.

Давней мечтой Ришата Дихина было то, чтобы в доме культуры в его родной деревне сыграл настоящий оркестр. Мечта осуществилась летом прошлого года. ДК отремонтировали, и на его открытии выступили ансамбль имени Файзи Гаскарова и оркестр национальных инструментов РБ. Ришат Маратович лично встречал каждого артиста. В тот момент он был, пожалуй, самым счастливым человеком на свете.