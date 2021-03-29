В Уфе спасатели проводят рейды около опасных ледовых переправ

Несмотря на оттепель, в Уфе садоводы продолжают переходить реку на пути к своим участкам. Стихийная переправа в Инорсе, по сути, кратчайший путь к нескольким товариществам на другой стороне Уфимки. Однако она является неофициальной, и поэтому небезопасна. Сотрудники Управления гражданской защиты города вышли в рейд.
Опасность садоводы понимают. И обещают: это их последний поход за продуктами перед ледоходом. Между тем рядом с протоптанными через Уфимку дорожками вот-вот образуется полынья. Да и на самих тропинках уже появляются лужи. Садоводы сетуют: это кратчайший путь до участков.
Путь для многих уже привычный. Летом здесь работает паромная пассажирская переправа. Некоторые живут в саду круглогодично. Поэтому зимой по льду идут до магазинов на другой стороне реки. Фаурия Боксман говорит, что с мужем ездят в магазины и в соседнюю Базилевку и Федоровку. Но расход топлива на Ниве большой. Да и о животных заботиться надо.
Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты города вышли в очередной рейд на паромную переправу, чтобы предупредить людей. В этом месте переходят реку наиболее часто. Да и несчастные случаи здесь уже происходили.
Как отмечают спасатели, под лед в таком случае затягивает моментально. И шансы выжить весьма невелики. С начала сезона сотрудники Управления гражданской защиты провели уже более 600 рейдов на водоемах. И говорят, что весной последний лед гораздо более опасен, нежели первый поздней осенью.
Между тем продолжают выходить на опасный лед и рыбаки. Вроде как, невзирая на то, что погоня за уловом может обернуться трагедией. Совсем скоро на Уфимке, как и других реках, начнется ледоход.