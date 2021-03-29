Малышу с ДЦП из Уфы срочно требуется дорогая операция

Эдуард Тимошенко из Уфы нуждается в помощи неравнодушных. У трехлетнего малыша детский церебральный паралич. Сейчас мальчик ходит, но дается ему это с трудом. Если не сделать операцию, ситуация может усугубиться. Сумма, необходимая семье Тимошенко, – порядка 2 миллионов рублей.

На первый взгляд Эдуард – обычный ребенок. Активный, общительный, для 3-летнего малыша достаточно развит. Родился он абсолютно здоровым и в срок. Беспокойства родителей начались позже, когда ребенок должен был начать самостоятельно ходить – Эдуард делал это только с помощью взрослых. Однако после того, как в 2 года он так и не встал на ножки, родители обратились к специалистам.

И тогда нам поставили диагноз парапарез нижних конечностей. Это псевдо-ДЦП. Проявление, которое можно полностью исправить. Екатерина Тимошенко

День трехлетнего Эдуарда был расписан по минутам: ЛФК, массаж, парафинотерапия. Результатов процедуры не дали. Чуть позже ребенку поставили другой диагноз – ДЦП средней тяжести. Здесь подключили реабилитологов. Занятия давались мальчику через боль, приходилось разрабатывать суставы, которые атрофировались. И Эдуард наконец начал ходить.

К сожалению, когда родился Ваня, у нашего старшего ребенка случился откат. Он не просто перестал ходить, он перестал стоять. Он ползал, как 9-месячный малыш. Мы поняли, что исчерпали все методы, которые можно было использовать. Екатерина Тимошенко

Недавно ребенок снова пошел, но ножки у Эдуарда искривляются. Родители нашли выход – спинная ризотомия. Автором метода является доктор Парк. Операцию проводят в Америке, в городе Сент-Луис. Летом врач ждет семью на лечение. Мужу Екатерины приходится работать на двух работах. Оба супруга – художники, картины уходят на продажу. Однако на операцию, которая стоит порядка 3,5 миллионов рублей, собрать самостоятельно средства не получается.

Мы очень нуждаемся в помощи. В любой помощи и поддержке финансовой, информационной. Хотим, чтобы у сына все получилось. Екатерина Тимошенко