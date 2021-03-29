В Уфе на форуме боевых искусств прошли поединки в новом виде единоборства

В республике начинают развивать новый вид единоборства. В Уфе на межрегиональном форуме боевых искусств впервые в истории соревнований провели поединки во всестилевом каратэ в разделе полный контакт. Всего на турнир приехали 2000 участников. Кроме мастер-классов и показательных выступлений, на форуме состоялись состязания по аккредитованным Минспортом России дисциплинам.
Одно из новшеств турнира: на седьмой площадке проводят поединки спортсмены всестилевого каратэ в разделе полный контакт – новой дисциплине этих соревнований.
Почти 2 тысячи участников форума. Конкуренцию представителям республики составили гости из регионов Урала и Поволжья. По традиции одними из самых многочисленных стали соревнования в боевом единоборстве «комбат». Здесь победителей выявляли в шести разных разделах.
Не только соперники выходили на ковер или татами, но и подруги. Эндже Хасанбекова и Азалия Хасанова из Дюртюлей вместе с самого детства: выросли в одном дворе, учатся вместе. На турнире встретились в финале в сэйф-комбате. И Азалия снова проиграла.
На таких турнирах наличие медпунктов и врачей – обязательное явление. Обращений по ходу всего мероприятия было немного. Серьезных травм на форуме спортсменам удалось избежать. В основном борцы обращались с растяжениями и ушибами. Самыми безопасными получились схватки представителей джиу-джитсу. За два соревновательных дня ни один из атлетов не подошел к медикам за помощью.
С представителями мас-реслинга на равных боролись тяжелоатлеты. Оказалось, эти виды спорта во многом схожи. Только штангистам ближе рывок, а в перетягивании палки нужно уметь работать еще и на выносливость.
Открытый межрегиональный форум стал первым этапом другого крупного предстоящего мультиспортивного события в республике. В мае Уфа станет местом проведения Третьих Евразийских игр боевых искусств. А пока большую часть наград в поединках завоевали хозяева соревнований.