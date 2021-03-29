В Уфе на форуме боевых искусств прошли поединки в новом виде единоборства

В республике начинают развивать новый вид единоборства. В Уфе на межрегиональном форуме боевых искусств впервые в истории соревнований провели поединки во всестилевом каратэ в разделе полный контакт. Всего на турнир приехали 2000 участников. Кроме мастер-классов и показательных выступлений, на форуме состоялись состязания по аккредитованным Минспортом России дисциплинам.

Одно из новшеств турнира: на седьмой площадке проводят поединки спортсмены всестилевого каратэ в разделе полный контакт – новой дисциплине этих соревнований.

Постараемся, чтобы она была более и более популярной, набирала обороты, и основная задача – запустить эту площадку, чтобы она в рамках форума проходила. Олег Герц, главный судья турнира в дисциплине всестилевое каратэ

Почти 2 тысячи участников форума. Конкуренцию представителям республики составили гости из регионов Урала и Поволжья. По традиции одними из самых многочисленных стали соревнования в боевом единоборстве «комбат». Здесь победителей выявляли в шести разных разделах.

Некоторые спортсмены, которые выступали на первенстве Башкирии вчера, через 5 дней планируют поездку на первенство России в город Орел. Ильдар Абулханов, руководитель регионального отделения Федерации комбат-самооборона

Не только соперники выходили на ковер или татами, но и подруги. Эндже Хасанбекова и Азалия Хасанова из Дюртюлей вместе с самого детства: выросли в одном дворе, учатся вместе. На турнире встретились в финале в сэйф-комбате. И Азалия снова проиграла.

На таких турнирах наличие медпунктов и врачей – обязательное явление. Обращений по ходу всего мероприятия было немного. Серьезных травм на форуме спортсменам удалось избежать. В основном борцы обращались с растяжениями и ушибами. Самыми безопасными получились схватки представителей джиу-джитсу. За два соревновательных дня ни один из атлетов не подошел к медикам за помощью.

Это наименее травматичный вид спорта. Броски у нас оцениваются не так, как в дзюдо или самбо. У нас нет амплитуды бросков. Булат Атласов, президент Федерации джиу-джитсу Республики Башкортостан

С представителями мас-реслинга на равных боролись тяжелоатлеты. Оказалось, эти виды спорта во многом схожи. Только штангистам ближе рывок, а в перетягивании палки нужно уметь работать еще и на выносливость.

Мне тяжело. Руки забиваются, сил не хватает. У нас в штанге все полегче. Янна Семенова, участница турнира /Уфа/, победительница первенства Республики Башкортостан по тяжелой атлетике