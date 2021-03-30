В Башкирии руководство компании «кинуло» рабочих с зарплатой

В Благовещенске сотрудники одного из предприятий остались без зарплаты. Они обратились с заявлением в правоохранительные органы. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Руководство компании не платило зарплату на протяжении двух месяцев. Без своих кровно заработанных остался 21 человек. Сумма задолженности составила более полумиллиона рублей.
По инициативе прокуратуры руководство привлекли к административной ответственности. На данный момент долг по зарплате погашен в полном объеме.