Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе «Красная Башкирия — Аэропорт»

Как сообщили в региональной ГИБДД, ДТП произошло на 7 км автодороги Аэропорт-Магнитогорск. Виновником аварии оказался 68-летний водитель автомобиля марки "Вольво". По предварительным данным, при выезде на главную дорогу он не уступил движущейся "Весте".