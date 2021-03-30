Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе «Красная Башкирия — Аэропорт»

Вчера, 29 марта, в Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП - столкнулись автомобили Volvo S40 и Lada Vesta. Стали известны подробности трагедии.
Как сообщили в региональной ГИБДД, ДТП произошло на 7 км автодороги Аэропорт-Магнитогорск. Виновником аварии оказался 68-летний водитель автомобиля марки "Вольво". По предварительным данным, при выезде на главную дорогу он не уступил движущейся "Весте".
В результате ДТП водитель Volvo S40 скончался на месте трагедии, его 65-летняя супруга и 32-летний водитель "Весты" были госпитализированы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД Башкирии.