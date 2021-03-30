В Уфе обсудили вопросы регулирования водохранилищ в бассейне реки Белой

Жители Башкортостана во время весеннего паводка будут обеспечены питьевой водой. Об этом заявил руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Михайлов. Он прибыл в Уфу для ознакомления с ситуацией.

На встрече обсуждались вопросы регулирования водохранилищ в бассейне реки Белой. Сюрпризов нет, но контроль будет вестись непосредственно с муниципалитетами Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и Салавата. По предварительным данным Башгидромета, максимальные уровни воды на реках Белой и Уфе ожидаются в этом году ниже нормы на 10 процентов.